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Ανδρέας Μικρούτσικος: Η θερμή υποδοχή από τη Σίσσυ Χρηστίδου – “Δεν μπορούσα να το φανταστώ…”

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THESTIVAL TEAM

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Στο δυναμικό της εκπομπής «Χαμογέλα και Πάλι» θα βρίσκεται φέτος ο Ανδρέας Μικρούτσικος, τον οποίο υποδέχτηκε σήμερα, Δευτέρα 21/9, η Σίσσυ Χρηστίδου στην πρεμιέρα της εκπομπής. Ο έμπειρος παρουσιαστής μίλησε, μεταξύ άλλων, για το «Χαμογελάτε, είναι μεταδοτικό» του 1993, αλλά και για τη παρουσία του στο «Χαμογέλα και Πάλι».

Πιο συγκεκριμένα, ο Ανδρέας Μικρούτσικος, έκανε αρχικά ιδιαίτερη αναφορά στην πρώτη ευκαιρία που του έδωσε το MEGA. «Ήταν 1η Σεπτεμβρίου 1993, δηλαδή πριν 33 χρόνια, που το MEGA μου έδινε την ευκαιρία να κάνω την πρωινή εκπομπή, το “Χαμογελάτε, είναι μεταδοτικό”, είπε χαρακτηριστικά ο παρουσιαστής, κάνοντας μια μίνι αναδρομή στο παρελθόν.

Στη συνέχεια, υπογράμμισε πως δεν μπορούσε να φανταστεί πως μετά από 33 χρόνια θα βρίσκεται ακόμα στην τηλεόραση. «Που να μπορούσα να φανταστώ ότι μετά από 33 χρόνια και θα είμαι στην τηλεόραση, και θα είμαι στο MEGA, και θα είμαι από το “Χαμογελάτε, είναι μεταδοτικό” στο update του, που λέγεται “Χαμογέλα και πάλι”», τόνισε ο Ανδρέας Μικρούτσικος για να καταλήξει: «Για μένα είναι περισσότερο σημαδιακό από τη χαρά της συνεργασίας».

Δείτε το βίντεο:

MEGA Ανδρέας Μικρούτσικος Σίσσυ Χρηστίδου

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