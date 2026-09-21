“Μία ώρα παλεύαμε να τον κρατήσουμε στη ζωή – Σήμερα έχω το παιδί μου ντυμένο γαμπρό”: Ξεσπά ο πατέρας του 15χρονου

Τις δραματικές στιγμές που έζησε η οικογένειά του από τη στιγμή που βρήκε το παιδί χωρίς τις αισθήσεις του μέχρι την άφιξη του ασθενοφόρου περιέγραψε ο πατέρας του 15χρονου από την Καρίτσα της Λάρισας που πέθανε ξαφνικά σήμερα από ανακοπή καρδιάς, μιλώντας στο OPEN, ενώ η κηδεία του αναμένεται να γίνει αύριο, στις 12 το μεσημέρι.

Όπως λέει ο Γρηγόρης Πολύζος «πρώτη κλήση ήταν 09.03 και η τελευταία ήταν μετά τις 10, στις 10.10, 10 και τέταρτο. Το ασθενοφόρο ήρθε γύρω στις 10.20. Τις έχουμε τις κλήσεις. Δεν είναι ψεύτικες».

Με τη φωνή του να σπάει, ο πατέρας του παιδιού στάθηκε σε εκείνα τα λεπτά που για τον ίδιο μπορεί να ήταν καθοριστικά. «Το παιδί μου, σε 45 λεπτά μπορεί να το προλάβαινα. Στη μία ώρα δεν μπορεί. Δεν θα το προλάβαινα;» ανέφερε. Όπως περιέγραψε, η οικογένεια κλήθηκε τηλεφωνικά να κάνει ΚΑΡΠΑ στον 15χρονο μέχρι να φτάσει βοήθεια. Στο σπίτι βρίσκονταν τέσσερα άτομα, χωρίς κανείς να έχει σχετική εκπαίδευση. «Μας είπαν “κάντε ΚΑΡΠΑ”. Ήμασταν τέσσερα άτομα, πατέρας, μάνα και δύο άλλα αδέρφια. Μάθαμε να κάνουμε και ΚΑΡΠΑ. Καμία σχέση με το αντικείμενο», είπε.

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Ο ίδιος αποκάλυψε ότι πρότεινε να μεταφέρουν μόνοι τους το παιδί στη Λάρισα, όμως, όπως υποστηρίζει, η οδηγία που έλαβαν ήταν να μην το μετακινήσουν. «Τους πρότεινα να βάλω το παιδί μου στο αυτοκίνητο. Ο γιος μου θα το έφτανε στη Λάρισα σε λιγότερο από μισή ώρα. Και μου είπε “δεν κάνει να το μετακινήσετε το παιδί”. Και άκουσα. Και δεν το μετακίνησα. Σήμερα το έχω ντυμένο γαμπρό».

«Την ώρα που μπήκα στο σπίτι, το παιδί μου ήταν ζεστό»

Ιδιαίτερα φορτισμένη ήταν η στιγμή που ο κ. Πολύζος περιέγραψε την κατάσταση του παιδιού όταν επέστρεψε η οικογένεια στο σπίτι και όσα ακολούθησαν όσο προσπαθούσαν να το κρατήσουν στη ζωή. «Την ώρα που μπήκα στο σπίτι, το παιδί μου ήταν ζεστό. Και όταν κάναμε ΚΑΡΠΑ, το παιδί μου ήταν κρύο», είπε.

Ο πατέρας του 15χρονου ξεκαθάρισε ότι δεν στρέφεται εναντίον των διασωστών που έφτασαν τελικά στην Καρίτσα. Αντίθετα, τόνισε ότι τους ευχαρίστησε προσωπικά για την προσπάθειά τους. «Οι άνθρωποι που ήρθαν εδώ, δεν κατηγορώ κανέναν. Μπορεί να έκαναν και μία ώρα ΚΑΡΠΑ. Γνώστες, προσωπικό του ΕΚΑΒ. Προσπάθησαν, έκαναν τα πάντα. Τους ανθρώπους εδώ τους ευχαρίστησα. Τους έσφιξα τα χέρια. Προσπάθησαν για να σώσουν το παιδί μου. Αργά».

Ο κ. Πολύζος αναφέρθηκε και στην κάλυψη της περιοχής από ασθενοφόρα, εκτιμώντας ότι ένα όχημα από τους Γόννους θα μπορούσε ενδεχομένως να είχε φτάσει νωρίτερα. «Αν ξεκινούσε από τους Γόννους, ίσως το παιδί μου προλαβαίναμε. Δεν ξέρω», ανέφερε.

«Δεν ξέρουμε πού είναι ο μικρός, ψάχνουμε να τον βρούμε»

Η πιο σπαρακτική στιγμή της παρέμβασής του ήρθε όταν μίλησε για το σπίτι και την οικογένεια που άφησε πίσω του ο 15χρονος. «Είμαστε σε ένα σπίτι τέσσερα ακόμη άτομα σήμερα και δεν ξέρουμε πού είναι ο μικρός. Ψάχνουμε να τον βρούμε», είπε.

Λίγο αργότερα αποκάλυψε πως η οικογένεια αποφάσισε να δώσει το όνομα του 15χρονου στον εγγονό του. «Τον εγγονό μου αύριο τον αλλάζω όνομα. Ο γιος μου, ο μεσαίος, του δίνει το όνομα του γιου μου του μικρού. Δεν θα το ακούσει ο γιος μου όμως. Ο εγγονός μου θα μεγαλώσει με το όνομα του γιου μου χωρίς να το ξέρει». «Τον πόνο μου λέω. Ίσως να ξεσκάσω λίγο», κατέληξε ο κ. Γρηγόρης Πολύζος.

Παράλληλα, όπως έγινε γνωστό από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η νεκρώσιμος ακολουθία του άτυχου ανήλικου θα γίνει αύριο Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου 2026 και ώρα 12μ από τον Ιερό Ναό των Ταξιαρχων Καριτσας.