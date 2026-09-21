Τώρα στη Θεσσαλονίκη: “Η Zackie ζει, τσακίστε τους ναζί” – Πορεία στη μνήμη του Ζακ Κωστόπουλου – Δείτε βίντεο

Πορεία στη μνήμη του Ζακ Κωστόπουλου πραγματοποιείται αυτή την ώρα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Η πορεία γίνεται με αφορμή τη συμπλήρωση οκτώ χρόνων από τη μέρα που ο Ζακ Κωστόπουλος ξυλοκοπήθηκε μέχρι θανάτου από έναν κοσμηματοπώλη και έναν μεσίτη μπροστά σε κοσμηματοπωλείο στην Αθήνα. Στη διαδήλωση συμμετέχουν μέλη αντιφασιστικών και αντιρατσιστικών οργανώσεων καθώς και άτομα του ευρύτερου αντιεξουσιαστικού χώρου.

Η Zackie ζει, τσακίστε τους ναζί», είναι το κεντρικό σύνθημα των διαδηλωτών. Η πορεία ξεκίνησε από το άγαλμα Βενιζέλου, όπου νωρίτερα πραγματοποιήθηκε συγκέντρωση, και κινείται στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

«Στις 21 Σεπτέμβρη 2018, ο Ζακ Κωστόπουλος εγκλωβισμένος μέσα σε ένα κοσμηματοπωλείο, όπου έχει καταφύγει κυνηγημένος, λιντσάρεται από τον ιδιοκτήτη του μαγαζιού κι έναν μεσίτη. Οι δυο τους τον κλωτσούν με μανία στο κεφάλι την ώρα που εκείνος προσπαθεί να απεγκλωβιστεί, ενώ γύρω τους βρίσκεται πλήθος κόσμου που παρακολουθεί παθητικά. Λίγο αργότερα οι μπάτσοι καταφθάνουν για να ολοκληρώσουν το έργο – τον χτυπούν αιμόφυρτο και πεσμένο στο έδαφος και του φορούν χειροπέδες. Στο νοσοκομείο οδηγείται δεμένος και νεκρός. Στο πρόσωπο του Ζακ είδαν έναν φτωχό, ένα κοινωνικό απόβρασμα, έναν χρήστη, έναν ενδεχόμενο κλέφτη – μια ζωή που το κρατικό καπιταλιστικό και πατριαρχικό σύστημα προγράφει επανειλημμένα ως «απειλή» για την τάξη και την ασφάλεια, μια ζωή που κοστολογείται ως ανάξια, που μεθοδικά νομιμοποιεί την εξόντωσή της», αναφέρεται σε ένα από τα καλέσματα για τη σημερινή κινητοποίηση.