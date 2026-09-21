Δημοσκόπηση: Στις 9,9 μονάδες η διαφορά ΝΔ και ΕΛ.Α.Σ., τρίτο το ΠΑΣΟΚ – Στο 15,3% οι αναποφάσιστοι

Τους πολιτικούς συσχετισμούς μετά τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ) αποτυπώνει η νέα δημοσκόπηση της ALCO, με τις εκλογές να παραμένουν το βασικό πεδίο μέτρησης των κομματικών δυνάμεων.

Η Νέα Δημοκρατία καταγράφεται στο 24,3% στην πρόθεση ψήφου επί των εγκύρων, η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη (ΕΛΑΣ) του Αλέξη Τσίπρα στο 14,4% και το ΠΑΣΟΚ στο 11,1%.

Η διαφορά ΝΔ-ΕΛΑΣ διαμορφώνεται στις 9,9 ποσοστιαίες μονάδες, ενώ μεταξύ ΕΛΑΣ και ΠΑΣΟΚ στις 3,3 μονάδες.

Η δημοσκόπηση της ALCO, που παρουσιάστηκε τη Δευτέρα (21/09) στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Alpha, καταγράφει παράλληλα πώς αποτιμούν οι πολίτες όσα άκουσαν πριν από τις εκλογές, με τη Νέα Δημοκρατία, την ΕΛΑΣ και το ΠΑΣΟΚ να συγκεντρώνουν αθροιστικά το ενδιαφέρον στις πρώτες θέσεις της κομματικής κατάταξης. Ιδιαίτερα υψηλό παραμένει, πάντως, το ποσοστό όσων δηλώνουν αναποφάσιστοι, στο 15,3%.

Στην πρόθεση ψήφου επί των εγκύρων, η Νέα Δημοκρατία εμφανίζεται στο 24,3%, έναντι 24% στην προηγούμενη μέτρηση της 26ης Ιουνίου. Η ΕΛΑΣ βρίσκεται στο 14,4% από 14,7%, ενώ το ΠΑΣΟΚ ανεβαίνει στο 11,1% από 10,4%.

Ακολουθούν η Πλεύση Ελευθερίας με 6,4%, το ΚΚΕ με 6,2%, η Ελληνική Λύση με 3,5%, η «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» της Μαρίας Καρυστιανού με 3,1%, το ΜέΡΑ25 με 2,6%, η Φωνή Λογικής της Αφροδίτης Λατινοπούλου με 2,2%, ο ΣΥΡΙΖΑ με 2%, η Νίκη με 1,3% και οι Δημοκράτες του Στέφανου Κασσελάκη με 0,7%. Στο 6,9% βρίσκεται η επιλογή «άλλο κόμμα», ενώ το 15,3% δηλώνει ότι δεν έχει αποφασίσει.

Από τη σύγκριση με την προηγούμενη μέτρηση ξεχωρίζει η μεταβολή στην «Ελπίδα για τη Δημοκρατία», η οποία από 7,8% καταγράφεται στο 3,1%. Αντίθετα, η επιλογή «άλλο κόμμα» αυξάνεται από 2,9% σε 6,9%.

Δημοσκόπηση Alco: Η αποτίμηση της ΔΕΘ

Η έρευνα της ALCO καταγράφει και την πρώτη αποτίμηση των πολιτικών μηνυμάτων και των προγραμμάτων που παρουσιάστηκαν στη Θεσσαλονίκη.

Στο ερώτημα ποιο από τα προγράμματα των κομμάτων που παρουσιάστηκαν στη ΔΕΘ θεωρούν περισσότερο ρεαλιστικό και εφαρμόσιμο, το 23% των αυθόρμητων απαντήσεων αναφέρει τη Νέα Δημοκρατία. Ακολουθεί το ΠΑΣΟΚ με 12% και η ΕΛΑΣ με 10%.

Το ΚΚΕ συγκεντρώνει 4%, η Ελληνική Λύση 3%, ο ΣΥΡΙΖΑ 2%, ενώ από 1% καταγράφουν η Ελπίδα και η επιλογή «άλλο κόμμα». Ωστόσο, το μεγαλύτερο ποσοστό, 32%, απαντά «κανένα», ενώ 12% δεν απαντά ή δηλώνει ότι δεν γνωρίζει.

Μητσοτάκης 27%, Τσίπρας 14,5%, Ανδρουλάκης 12,5% στην αξιοπιστία των εξαγγελιών

Στην ερώτηση ποιος από τους Κυριάκο Μητσοτάκη, Αλέξη Τσίπρα και Νίκο Ανδρουλάκη θεωρείται περισσότερο αξιόπιστος και ικανός να εφαρμόσει όσα ανακοίνωσε, ο Κυριάκος Μητσοτάκης συγκεντρώνει 27%, ο Αλέξης Τσίπρας 14,5% και ο Νίκος Ανδρουλάκης 12,5%.

Το εύρημα συνοδεύεται, ωστόσο, από ένα ισχυρό μήνυμα αποστασιοποίησης: το 40% απαντά «κανένας», ενώ 6% δεν γνωρίζει ή δεν απαντά.

Το 48% λέει ότι τα μέτρα της ΔΕΘ δεν το ωφελούν «καθόλου»

Πιο δύσκολη είναι η εικόνα για την κυβέρνηση όταν οι πολίτες ερωτώνται για το προσωπικό αποτύπωμα των μέτρων που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ.

Το 48% δηλώνει ότι τα μέτρα δεν ωφελούν «καθόλου» τον ίδιο και την οικογένειά του, ενώ 34% απαντά «λίγο». «Αρκετά» απαντά το 11% και μόλις 2% «πολύ», με το 5% να μην τοποθετείται.

Αθροιστικά, δηλαδή, το 82% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι τα μέτρα το ωφελούν λίγο ή καθόλου, έναντι 13% που απαντά αρκετά ή πολύ.

Ανάλογη είναι η εικόνα και στην ερώτηση για την κυβερνητική πρωτοβουλία μείωσης τιμών σε περισσότερους από 1.700 κωδικούς προϊόντων. Το 44% εκτιμά ότι δεν θα συμβάλει «καθόλου» στη μείωση των τιμών και το 33% «λίγο». Μόλις 7% απαντά «αρκετά» και 2% «πολύ», ενώ 14% δεν γνωρίζει ή δεν απαντά.

Στο 58% η πλήρης δυσαρέσκεια από την κυβέρνηση

Η συνολική αξιολόγηση της κυβερνητικής απόδοσης παραμένει επίσης αρνητική στην έρευνα. Τον Σεπτέμβριο, το 58% δηλώνει «καθόλου» ικανοποιημένο από την απόδοση της κυβέρνησης, έναντι 55% τον Ιούνιο.

Το 21% απαντά «λίγο», από 22% τον Ιούνιο, ενώ «πολύ ή αρκετά» ικανοποιημένο δηλώνει το 20%, έναντι 22% στην προηγούμενη μέτρηση. Το 1% δεν γνωρίζει ή δεν απαντά.

«Κανένας» για το ποιος αντιλαμβάνεται καλύτερα τα προβλήματα

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι αυθόρμητες απαντήσεις στο ερώτημα ποιος πολιτικός αρχηγός αντιλαμβάνεται καλύτερα τα προβλήματα της κοινωνίας.

Το 27% απαντά αυθόρμητα «κανένας», ποσοστό που αποτελεί το μεγαλύτερο μεμονωμένο εύρημα της συγκεκριμένης κάρτας. Στις υπόλοιπες αυθόρμητες αναφορές που εμφανίζονται στη μέτρηση, ο Γιάνης Βαρουφάκης συγκεντρώνει 2%, ενώ από 1% καταγράφουν η Μαρία Καρυστιανού, ο Δημήτρης Νατσιός, η Αφροδίτη Λατινοπούλου και η Ρένα Δούρου. Η επιλογή «άλλοι» βρίσκεται στο 3% και 5% δεν γνωρίζει ή δεν απαντά.