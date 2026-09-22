Κατσαφάδος: Με το ΠΑΣΟΚ θα μπορούσαμε να κάνουμε κυβέρνηση αλλά έχει χάσει τον βηματισμό του

Τη θέση της Νέας Δημοκρατίας υπέρ της πολιτικής σταθερότητας και της αυτοδυναμίας, χωρίς ωστόσο να αποκλείει κυβερνητικές συνεργασίες εφόσον το επιβάλει το εκλογικό αποτέλεσμα, ανέπτυξε ο υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος μιλώντας στο ΕΡΤNews.

Ο κ. Κατσαφάδος ανέφερε ότι η Νέα Δημοκρατία παραμένει προσηλωμένη στον στόχο της αυτοδυναμίας, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι δεν αντιμετωπίζει αρνητικά το ενδεχόμενο κυβερνητικών συνεργασιών, υπενθυμίζοντας ότι έχει συμμετάσχει σε αντίστοιχα σχήματα στο παρελθόν.

«Είμαστε ένα κόμμα που έχει δείξει ότι είναι ανοιχτό σε συνεργασίες. Το κάναμε και στο παρελθόν», ανέφερε χαρακτηριστικά, σημειώνοντας πως η Νέα Δημοκρατία έχει ήδη απευθύνει δημόσια πρόταση προς το ΠΑΣΟΚ, θεωρώντας ότι υπάρχει ιστορικό συνεργασίας μεταξύ των δύο κομμάτων.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι «στην Ελλάδα ισχυρή κυβέρνηση είναι μια αυτοδύναμη κυβέρνηση», προσθέτοντας ωστόσο ότι «στη δημοκρατία δεν υπάρχουν αδιέξοδα» και ότι οι πολιτικές εξελίξεις θα καθοριστούν από την ετυμηγορία των πολιτών.

Αναφερόμενος στο πολιτικό κλίμα που διαμορφώνεται ενόψει των εκλογών, υποστήριξε ότι η Ελλάδα δεν αντιμετωπίζει σήμερα τα δομικά προβλήματα που οδήγησαν τη χώρα στη χρεοκοπία, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι οι πολίτες αναγνωρίζουν τη σημασία της πολιτικής και οικονομικής σταθερότητας σε μια περίοδο έντονης γεωπολιτικής αβεβαιότητας.

Ο υφυπουργός άσκησε παράλληλα κριτική στο ΠΑΣΟΚ, υποστηρίζοντας ότι «έχει χάσει τον βηματισμό του», ενώ επικαλέστηκε ως παράδειγμα τη στάση του κόμματος στη συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση. Όπως είπε, οι κυβερνήσεις συνεργασίας μπορούν να λειτουργήσουν μόνο όταν στηρίζονται σε σαφή προγραμματική συμφωνία και κοινή ατζέντα για την πρόοδο της χώρας και όχι σε πολιτικές σκοπιμότητες.

Αντιπυρική περίοδος – Κρατική αρωγή

Σε ό,τι αφορά το χαρτοφυλάκιό του, ο κ. Κατσαφάδος εκτίμησε ότι η φετινή αντιπυρική περίοδος εξελίχθηκε καλύτερα σε σχέση με την περσινή, παρά τις ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες που επικράτησαν σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Όπως ανέφερε, από την 1η Μαΐου έως και τις 22 Σεπτεμβρίου καταγράφεται περίπου 20% μείωση των πυρκαγιών σε σύγκριση με πέρυσι, επισημαίνοντας πάντως ότι δεν υπάρχει περιθώριο εφησυχασμού ή πανηγυρισμών.

Ο υφυπουργός απέδωσε τα αποτελέσματα στον καλύτερο συντονισμό μεταξύ Πυροσβεστικής, Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Ενόπλων Δυνάμεων, Σωμάτων Ασφαλείας, επιστημονικών φορέων και εθελοντών, ενώ αναφερόμενος στη μεγάλη πυρκαγιά σε Αττική και Βοιωτία σημείωσε ότι οι ισχυροί άνεμοι και η αδυναμία πτήσεων των εναέριων μέσων για δύο ημέρες συνέβαλαν στην επέκτασή της.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο νέο πλαίσιο κρατικής αρωγής, τονίζοντας ότι οι διαδικασίες αποζημίωσης ψηφιοποιούνται πλήρως. Όπως είπε, μετά την ολοκλήρωση της αυτοψίας, οι πολίτες θα μπορούν με μία ηλεκτρονική αίτηση να λαμβάνουν την πρώτη οικονομική ενίσχυση μέσα σε πέντε ημέρες, χωρίς πρόσθετα δικαιολογητικά και χωρίς παρουσία στις υπηρεσίες.

«Δεν ψηφιοποιούμε απλώς τη γραφειοκρατία. Την καταργούμε», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, εξήγησε ότι όλες οι διαδικασίες επισκευής και ανακατασκευής κτηρίων θα ενταχθούν στο ηλεκτρονικό σύστημα ενώ προβλέπονται ταχύτερες αποζημιώσεις για κοινόχρηστες ζημιές σε πολυκατοικίες.

Τέλος, αναφέρθηκε στις αλλαγές που προωθούνται για τις αποζημιώσεις επιχειρήσεων και στην επίλυση εκκρεμοτήτων από παλαιότερες φυσικές καταστροφές, όπως στο Αρκαλοχώρι, δίνοντας τη δυνατότητα ακόμη και σε συνιδιοκτήτες ακινήτων να προχωρούν μόνοι τους τις διαδικασίες αποκατάστασης.