Πιερρακάκης: Διπλή η ασπίδα προστασίας για τη συγκράτηση της τιμής του πετρελαίου θέρμανσης και την ενίσχυση του επιδόματος θέρμανσης

Για μια «διπλή η ασπίδα προστασίας», έκανε λόγο ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, περιγράφοντας τους δύο άξονες των κυβερνητικών παρεμβάσεων: τη συγκράτηση της τιμής του πετρελαίου θέρμανσης και την ενίσχυση του επιδόματος θέρμανσης.

Σε συνέντευξή του στον ΣΚΑΙ, ο υπουργός εξήγησε ότι στόχος της κυβέρνησης είναι η τιμή έναρξης της περιόδου διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης να είναι χαμηλότερη από την τιμή με την οποία ολοκληρώθηκε η περυσινή περίοδος. Και πρόσθεσε ότι «ως προς το επίδομα, δεν θα αλλάξουν τα κριτήρια. Δεν θα αλλάξει ο αριθμός των δικαιούχων και θα αυξηθεί το ποσό». Αναφερόμενος ειδικά στις αυξημένες ανάγκες θέρμανσης που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι της Βόρειας Ελλάδας, όπως στην Κοζάνη και τη Δράμα.

Σχετικά με την πρωτοβουλία της γαλλικής προεδρίας των G7 για την εξέταση της δυνατότητας απελευθέρωσης αποθεμάτων πετρελαίου, με στόχο την αποκλιμάκωση των τιμών, ο κ. Πιερρακάκης αναφέρθηκε στην προηγούμενη αντίστοιχη παρέμβαση. Και σημείωσε ότι «την άνοιξη, όπου είχαν απελευθερωθεί αποθέματα από τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας αυτομάτως έπεσε η τιμή του πετρελαίου». Είπε, παράλληλα, ότι οι υπουργοί Οικονομικών των ευρωπαϊκών χωρών βρίσκονται σε καθημερινή επικοινωνία, καθώς η ενεργειακή κρίση συνδυάζεται με πιέσεις στις αγορές ομολόγων. «Ο ΕΦΚ είναι 4 δισ. ευρώ τον χρόνο, σε έσοδα για τον κρατικό προϋπολογισμό, από τα καύσιμα», επεσήμανε.