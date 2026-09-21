MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πιερρακάκης: Διπλή η ασπίδα προστασίας για τη συγκράτηση της τιμής του πετρελαίου θέρμανσης και την ενίσχυση του επιδόματος θέρμανσης

|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Για μια «διπλή η ασπίδα προστασίας», έκανε λόγο ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, περιγράφοντας τους δύο άξονες των κυβερνητικών παρεμβάσεων: τη συγκράτηση της τιμής του πετρελαίου θέρμανσης και την ενίσχυση του επιδόματος θέρμανσης.

Σε συνέντευξή του στον ΣΚΑΙ, ο υπουργός εξήγησε ότι στόχος της κυβέρνησης είναι η τιμή έναρξης της περιόδου διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης να είναι χαμηλότερη από την τιμή με την οποία ολοκληρώθηκε η περυσινή περίοδος. Και πρόσθεσε ότι «ως προς το επίδομα, δεν θα αλλάξουν τα κριτήρια. Δεν θα αλλάξει ο αριθμός των δικαιούχων και θα αυξηθεί το ποσό». Αναφερόμενος ειδικά στις αυξημένες ανάγκες θέρμανσης που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι της Βόρειας Ελλάδας, όπως στην Κοζάνη και τη Δράμα.

Σχετικά με την πρωτοβουλία της γαλλικής προεδρίας των G7 για την εξέταση της δυνατότητας απελευθέρωσης αποθεμάτων πετρελαίου, με στόχο την αποκλιμάκωση των τιμών, ο κ. Πιερρακάκης αναφέρθηκε στην προηγούμενη αντίστοιχη παρέμβαση. Και σημείωσε ότι «την άνοιξη, όπου είχαν απελευθερωθεί αποθέματα από τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας αυτομάτως έπεσε η τιμή του πετρελαίου». Είπε, παράλληλα, ότι οι υπουργοί Οικονομικών των ευρωπαϊκών χωρών βρίσκονται σε καθημερινή επικοινωνία, καθώς η ενεργειακή κρίση συνδυάζεται με πιέσεις στις αγορές ομολόγων. «Ο ΕΦΚ είναι 4 δισ. ευρώ τον χρόνο, σε έσοδα για τον κρατικό προϋπολογισμό, από τα καύσιμα», επεσήμανε.

Κυριάκος Πιερρακάκης

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 23 ώρες πριν

Σπανούλης: Είδα αυτό που ήθελα για 30 λεπτά – Η δίψα του κόσμου του Άρη πρέπει να γίνει κίνητρο

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 3 ώρες πριν

Άρης: Η παρακάμερα από το ντέρμπι με τον Ηρακλή

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 3 ώρες πριν

Γιώργος Μαζωνάκης: “Έγιναν διαβολικοί άνθρωποι, αν ήταν κάποιος άγνωστος θα τον πετούσαν στα βράχια”, λέει γνωστή των κατηγορούμενων γιατρών

ΔΙΕΘΝΗ 20 ώρες πριν

Η Μόσχα θα εντείνει τις επιθέσεις της στο Κίεβο σε απάντηση στις ουκρανικές επιθέσεις με drones

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 24 ώρες πριν

Δήμος Πέλλας: Με το όνομα της Κέλλυς Πορφυρίδου η Δημοτική Βιβλιοθήκη Κρύας Βρύσης

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 3 ώρες πριν

Νέος υποδιοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος ο Δημήτριος Τσομώκος