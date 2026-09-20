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Η Μόσχα θα εντείνει τις επιθέσεις της στο Κίεβο σε απάντηση στις ουκρανικές επιθέσεις με drones

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THESTIVAL TEAM

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Η Ρωσία θα «εντείνει» τις επιθέσεις της κατά του Κιέβου σε απάντηση στις ουκρανικές επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη κατά τη διάρκεια των ρωσικών βουλευτικών εκλογών, ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Άμυνας.

«Σε απάντηση στις επιθέσεις του καθεστώτος του Κιέβου εναντίον πολιτικών στόχων σε ρωσικό έδαφος, οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις θα συνεχίσουν και θα εντείνουν τους βομβαρδισμούς τους χρησιμοποιώντας όπλα υψηλής ακρίβειας εναντίον στρατιωτικών στόχων στο Κίεβο», δήλωσε το υπουργείο, κατηγορώντας την Ουκρανία ότι επιχειρεί να «εμποδίσει τη δημοκρατική έκφραση της βούλησης του ρωσικού λαού».

Πόλεμος Ουκρανία

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