Θρίλερ στο Μεκλεμβούργο: Στο όριο εισόδου στη Βουλή το CDU του Μερτς – Αγωνία με την καταμέτρηση στο 86%

Στο Μεκλεμβούργο-Δυτική Πομερανία, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, το AfD βρίσκεται ελαφρώς μπροστά από το SPD με 37,3% έναντι 35,5%, ενώ ταυτόχρονα, το CDU παλεύει για την πολιτική τoυ επιβίωση στο κρατίδιο, με ποσοστό περίπου 5,0%.

Αν το CDU του Φρίντριχ Μερτς καταφέρει να εισέλθει στο τοπικό κοινοβούλιο, το SPD θα αποκτήσει έναν πιθανό εταίρο για συνασπισμό.

Αν, αντίθετα, η CDU πέσει κάτω από το ελάχιστο όριο του 5%, οι ψήφοι του θα χαθούν κατά την κατανομή των εδρών. Το ίδιο ισχύει και για το BSW Σάρα Βάγκενκνεχτ, το οποίο προς το παρόν, με 4,9%, δεν καταφέρνει οριακά να εισέλθει στο κρατικό κοινοβούλιο του Σβέριν.

Αυτό θα οδηγήσει τα υπόλοιπα κόμματα θα ενισχυθούν, ο αριθμός των πιθανών συνασπισμών θα μειωθεί και η συγκρότηση κυβέρνησης θα γίνει σημαντικά πιο περίπλοκη, εξηγεί η BILD.

Μερικές εκατοντάδες ψήφοι θα μπορούσαν να καθορίσουν αν πρωθυπουργός Μανουέλα Σβέσιγκ του SPD θα έχει πολλές επιλογές για τη συγκρότηση κυβέρνησης, ή αν οι ισορροπίες γίνουν σημαντικά πιο δύσκολες.

Σύμφωνα με τον περιφερειακό εκλογικό διευθυντή, έχει ήδη ολοκληρωθεί η καταμέτρηση του μεγαλύτερου μέρους των ψήφων στις περιφερειακές εκλογές στο Μεκλεμβούργο-Πομερανία.

«Μέχρι στιγμής όλα πάνε καλά. Τα αποτελέσματα καταφθάνουν γρηγορότερα από το αναμενόμενο και γρηγορότερα από ό,τι στις προηγούμενες εκλογές», δήλωσε στο Γερμανικό Πρακτορείο Τύπου στις 20:45 στο Σβέριν.

Το 86% των αποτελεσμάτων έχει ήδη καταμετρηθεί, «ωστόσο, τα υπόλοιπα 14% μπορεί ακόμα να αλλάξουν. Γι’ αυτό πρέπει να περιμένουμε μέχρι να έχουμε όλα τα αποτελέσματα».

Πηγή: iefimerida.gr