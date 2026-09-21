Θεσσαλονίκη: “Βροχή” οι καμπάνες από την Τροχαία για παραβάσεις του ΚΟΚ στην Ευκαρπία μέσα σε λίγες ώρες – Δύο συλλήψεις

“Βροχή” έπεσαν οι καμπάνες από την Τροχαία για παραβάσεις του ΚΟΚ, μέσα σε διάστημα λίγων ωρών, στην Ευκαρπία Θεσσαλονίκης. Μάλιστα συνελήφθησαν και δύο οδηγοί ενώ σε 10 περιπτώσεις αφαιρέθηκε το δίπλωμα οδήγησης.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Αστυνομίας, ηΔιεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης δίνοντας ιδιαίτερη σημασία στη διευκόλυνση και προστασία του συνόλου των χρηστών του οδικού δικτύου, στην τήρηση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, καθώς και στη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων, συγκροτεί συνεργεία τροχονομικών ελέγχων και πραγματοποιεί στοχευμένες αστυνομικές δράσεις σε διάφορες περιοχές της Θεσσαλονίκης.

Όπως αναφέρει η ΕΛΑΣ, από χθες το βράδυ έως σήμερα τα ξημερώματα, αστυνομικοί της Ομάδας Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων της Διεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης πραγματοποίησαν ειδική εξόρμηση για ελέγχους οχημάτων, στην περιοχή της Ευκαρπίας, όπου ελέγχθηκαν συνολικά 352 οχήματα και βεβαιώθηκαν συνολικά 76 παραβάσεις και συγκεκριμένα:

(14) για χρήση φιμε μεμβρανών,

(5) για χρήση σιγαστήρα,

(6) για υπερβολική ταχύτητα,

(3) για ανασφάλιστα οχήματα,

(2) για στέρηση άδειας οδήγησης,

(2) περιπτώσεις με ένδειξη μέθης,

(5) για μη χρήση ζώνης ασφαλείας,

(1) για πυροσβεστήρα,

(1) για οπισθοπορεία,

(1) για φώτα,

(1) για επισφαλής φόρτωση,

(2) για επίδειξη οδήγησης,

(2) για μη χρήση προστατευτικού κράνους,

(2) για ΚΤΕΟ και

(29) λοιπές παραβάσεις.

Επιπρόσθετα, κατά τους ελέγχους αφαιρέθηκαν σε δύο περιπτώσεις τα στοιχεία κυκλοφορίας των οδηγών και σε 10 περιπτώσεις οι άδειες ικανότητας οδήγησης, επίσης πραγματοποιήθηκαν 14 ακινητοποιήσεις οχημάτων, καθώς και 2 άρσεις με γερανό. Τέλος, πραγματοποιήθηκαν δύο συλλήψεις, με χαρακτηριστική την περίπτωση σύλληψης 36χρονου ημεδαπού, ο οποίος κατελήφθη να οδηγεί το Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο του υπό την επίδραση οινοπνεύματος.

Στους παραβάτες οδηγούς επιβλήθηκαν οι προβλεπόμενες διοικητικές ποινές, ενώ παρόμοιες δράσεις θα συνεχιστούν με αμείωτο ρυθμό.