MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: “Βροχή” οι καμπάνες από την Τροχαία για παραβάσεις του ΚΟΚ στην Ευκαρπία μέσα σε λίγες ώρες – Δύο συλλήψεις

Αρχείο Intime
|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

“Βροχή” έπεσαν οι καμπάνες από την Τροχαία για παραβάσεις του ΚΟΚ, μέσα σε διάστημα λίγων ωρών, στην Ευκαρπία Θεσσαλονίκης. Μάλιστα συνελήφθησαν και δύο οδηγοί ενώ σε 10 περιπτώσεις αφαιρέθηκε το δίπλωμα οδήγησης.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Αστυνομίας, ηΔιεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης δίνοντας ιδιαίτερη σημασία στη διευκόλυνση και προστασία του συνόλου των χρηστών του οδικού δικτύου, στην τήρηση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, καθώς και στη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων, συγκροτεί συνεργεία τροχονομικών ελέγχων και πραγματοποιεί στοχευμένες αστυνομικές δράσεις σε διάφορες περιοχές της Θεσσαλονίκης.

Όπως αναφέρει η ΕΛΑΣ, από χθες το βράδυ έως σήμερα τα ξημερώματα, αστυνομικοί της Ομάδας Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων της Διεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης πραγματοποίησαν ειδική εξόρμηση για ελέγχους οχημάτων, στην περιοχή της Ευκαρπίας, όπου ελέγχθηκαν συνολικά 352 οχήματα και βεβαιώθηκαν συνολικά 76 παραβάσεις και συγκεκριμένα:

  • (14) για χρήση φιμε μεμβρανών,
  • (5) για χρήση σιγαστήρα,
  • (6) για υπερβολική ταχύτητα,
  • (3) για ανασφάλιστα οχήματα,
  • (2) για στέρηση άδειας οδήγησης,
  • (2) περιπτώσεις με ένδειξη μέθης,
  • (5) για μη χρήση ζώνης ασφαλείας,
  • (1) για πυροσβεστήρα,
  • (1) για οπισθοπορεία,
  • (1) για φώτα,
  • (1) για επισφαλής φόρτωση,
  • (2) για επίδειξη οδήγησης,
  • (2) για μη χρήση προστατευτικού κράνους,
  • (2) για ΚΤΕΟ και
  • (29) λοιπές παραβάσεις.

Επιπρόσθετα, κατά τους ελέγχους αφαιρέθηκαν σε δύο περιπτώσεις τα στοιχεία κυκλοφορίας των οδηγών και σε 10 περιπτώσεις οι άδειες ικανότητας οδήγησης, επίσης πραγματοποιήθηκαν 14 ακινητοποιήσεις οχημάτων, καθώς και 2 άρσεις με γερανό. Τέλος, πραγματοποιήθηκαν δύο συλλήψεις, με χαρακτηριστική την περίπτωση σύλληψης 36χρονου ημεδαπού, ο οποίος κατελήφθη να οδηγεί το Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο του υπό την επίδραση οινοπνεύματος.

Στους παραβάτες οδηγούς επιβλήθηκαν οι προβλεπόμενες διοικητικές ποινές, ενώ παρόμοιες δράσεις θα συνεχιστούν με αμείωτο ρυθμό.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

LIFESTYLE 5 ώρες πριν

Ντέμης Νικολαΐδης: Το διαζύγιο με τη Δέσποινα ήταν δύσκολο αλλά έπρεπε να γίνει, ο θάνατος της Αλεξάνδρας μού κόστισε

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 3 ώρες πριν

Ο Ηλίας Κασιδιάρης ανακοίνωσε τη “Συμμαχία Ελλήνων” – “Δεν μπορούμε να αποκλειστούμε από τις εκλογές”

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 19 ώρες πριν

Σπανούλης: Είδα αυτό που ήθελα για 30 λεπτά – Η δίψα του κόσμου του Άρη πρέπει να γίνει κίνητρο

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 3 ώρες πριν

Ιωάννινα: Αναζητείται οδηγός ΙΧ που παρέσυρε 12χρονο πάνω σε ποδήλατο και τον εγκατέλειψε

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 23 ώρες πριν

Παρίσταναν υπαλλήλους εταιρείας τηλεπικοινωνιών και διέπρατταν απάτες στην Αττική, δύο συλλήψεις

LIFESTYLE 21 ώρες πριν

Η Δήμητρα Αλεξανδράκη δέχτηκε επίθεση με μπουκάλια έξω από το μαγαζί της: Δεν έχουν λόγο ύπαρξης αυτά τα ξεφτιλισμένα κ@λ@π@ιδ@