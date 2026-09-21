Σέρρες: Συνελήφθησαν δύο Κινέζες για παράνομη αλιεία αχιβάδων – Κατασχέθηκαν 32 κιλά οστράκων

Δύο γυναίκες, ηλικίας 61 και 54 ετών, υπήκοοι Κίνας, συνελήφθησαν το μεσημέρι του Σαββάτου στο λιμάνι της Αμφίπολης Σερρών για παράνομη αλιεία.

Σύμφωνα με το Λιμενικό, οι δύο γυναίκες εντοπίστηκαν να έχουν αλιεύσει συνολικά 32 κιλά οστράκων του είδους Ruditapes decussatus, δηλαδή αχιβάδων, με σκοπό την πώληση και την εμπορία τους.

Το σύνολο της ποσότητας ήταν μικρότερο από τις προβλεπόμενες διαστάσεις, ενώ η αλιεία, σύμφωνα με τις αρχές, είχε πραγματοποιηθεί χωρίς τη χρήση του προβλεπόμενου αλιευτικού εργαλείου και χωρίς τις απαιτούμενες άδειες.

Τα 32 κιλά αχιβάδων κατασχέθηκαν από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Καβάλας, το οποίο διενεργεί την προανάκριση.