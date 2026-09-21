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Άρης: Η παρακάμερα από το ντέρμπι με τον Ηρακλή

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Άρης και Ηρακλής έμειναν στο 0-0 στο «Κλεάνθης Βικελίδης», στο πρώτο μεταξύ τους τοπικό ντέρμπι μετά από 15 χρόνια.

Οι «κιτρινόμαυροι» δεν κατάφεραν να επιστρέψουν στις νίκες, μένοντας για τρίτο συνεχόμενο ντέρμπι χωρίς τρίποντο και γκολ, πριν από τη διακοπή του Πρωταθλήματος.

Η ΠΑΕ Άρης δημοσίευσε την παρακάμερα της αναμέτρησης του Σαββάτου (19/9), με στιγμές πριν, κατά τη διάρκεια και μετά το παιχνίδι.

Άρης Ηρακλής

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