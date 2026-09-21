Ιεράπετρα: Ανήλικη παρασύρθηκε από ΙΧ ενώ περνούσε από διάβαση έξω από σχολείο
Αρχείο Intime
THESTIVAL TEAM
Μια δεκαεξάχρονη παρασύρθηκε από ΙΧ ενώ περνούσε από διάβαση έξω από σχολείο το μεσημέρι της Δευτέρας 21/9, στη Γρα Λυγιά της Ιεράπετρας.
Σύμφωνα με το cretalive, το περιστατικό σημειώθηκε όταν η ανήλικη επιχειρούσε να διασχίσει τον δρόμο από διάβαση πεζών και την χτύπησε διερχόμενο ΙΧ.
Το κορίτσι τραυματίστηκε στο πόδι και παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που έσπευσε στο σημείο για να μεταφερθεί στο Νοσοκομείο Ιεράπετρας.
Άγνωστες παραμένουν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το ατύχημα ενώ σύμφωνα με την ίδια πηγή δεν υπάρχει σχολικός τροχονόμος στο σημείο παρά την αυξημένη κυκλοφορία.
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