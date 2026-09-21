Γιώργος Τριανταφυλλίδης: “Ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε εμμονές” ισχυρίστηκε ο φίλος του αείμνηστου καλλιτέχνη

Γιώργος Τριανταφυλλίδης και Γιώργος Μαζωνάκης υπήρξαν φίλοι επί σειρά ετών, ακόμα και σε δύσκολες περιόδους του αείμνηστου καλλιτέχνη. Σε δηλώσεις που παραχώρησε στην εκπομπή «Happy Day» του Alpha, τη Δευτέρα εστίασε στα τελευταία δύσκολα χρόνια του ερμηνευτή και έκανε λόγο για «εμμονές» που επιβάρυναν την ψυχολογία του.

Ο Γιώργος Τριανταφυλλίδης γνώριζε, όπως είπε, πως ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε πάει στο ιατρείο του Κολωνακίου για πλασμαφαίρεση και στο παρελθόν. Θεωρεί πως οι γονείς και οι δύο αδερφές του, προσπάθησαν να τον βοηθήσουν με λάθος τρόπο.

Όπως είπε, ο Γιώργος Μαζωνάκης ήταν έντονα στεναχωρημένος με όσα είχαν μεσολαβήσει στις σχέσεις με την οικογένειά του. Είχε απομονωθεί και είχε γεμίσει αμφιβολίες, καθώς δεν γνώριζε ποιοι από το περιβάλλον του ήθελαν το καλό του και ποιοι ήταν κατευθυνόμενοι από τους συγγενείς του

«Ο Γιώργος Μαζωνάκης αγαπούσε όλο τον κόσμο, ακόμα και τους ανθρώπους που τον στεναχωρούσαν», είπε αρχικά ο Γιώργος Τριανταφυλλίδης, για να προσθέσει στη συνέχεια: «Το Άγιο Όρος ήταν διέξοδος για τον Γιώργο, είχε περάσει δύσκολα τον τελευταίο χρόνο. Ο Γιώργος προσπαθούσε να βρει τα πατήματά του, μπόρεσε να ηρεμήσει, έψελνε το πρωί στη λειτουργία.

Ο Γιώργος ήταν στεναχωρημένος με όσα έγιναν με την οικογένειά του και κλείστηκε στον εαυτό μου. Είχε αμφιβολίες για τον κόσμο που είχε γύρω του, δεν ήξερε ποιοι θέλουν το καλό του και ποιοι ήταν βαλτοί από την οικογένειά του, είχε εμμονές».

Στη συνέχεια, ο Γιώργος Τριανταφυλλίδης ανέφερε: «Ο Γιώργος έκανε σχέδια και όνειρά για το μέλλον, θα έκανε ντοκιμαντέρ τη ζωή του. Ήταν επιβαρυμένος ο οργανισμός του… Ο Γιώργος είχε ξαναπάει σε αυτό το ιατρείο για πλασμαφαίρεση. Η οικογένεια του Γιώργου προσπάθησε να τον βοηθήσει, ίσως με λάθος τρόπο».

Ο Γιώργος Τριανταφυλλίδης και ο Γιώργος Μαζωνάκης συνδέονταν με μια πολύ στενή, προσωπική φιλία μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ της εκπομπής «Happy Day», η σχέση τους δεν βασιζόταν σε κάποια κοινή επαγγελματική συνεργασία στα νυχτερινά κέντρα, αλλά ήταν μια σχέση εμπιστοσύνης και αλληλοϋποστήριξης, ιδιαίτερα κατά την τελευταία και πιο δύσκολη περίοδο της ζωής του τραγουδιστή.