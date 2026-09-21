Χαλκιδική: Σταμάτησαν την συγκομιδή οι ελαιοπαραγωγοί

Σε δύσκολη θέση βρίσκονται οι ελαιοπαραγωγοί στη Χαλκιδική, καθώς η σημαντική μείωση της φετινής παραγωγής συνοδεύεται από μεγάλη πτώση στην τιμή της πράσινης επιτραπέζιας ελιάς.

Σύμφωνα με τους παραγωγούς, η φετινή σοδειά είναι μειωμένη έως και 50% σε σχέση με πέρυσι, ενώ η τιμή του προϊόντος καταγράφει πτώση περίπου 40%. Όπως αναφέρουν, πέρυσι η πράσινη επιτραπέζια ελιά πωλούνταν στο 1,80 ευρώ το κιλό, ενώ φέτος οι τιμές κινούνται περίπου στο 1,10 με 1,20 ευρώ.

Οι ελαιοπαραγωγοί υποστηρίζουν ότι με αυτές τις τιμές δυσκολεύονται να καλύψουν ακόμη και το κόστος παραγωγής. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν, μετά τα έξοδα το ποσό που απομένει μπορεί να περιοριστεί στα 80-85 λεπτά το κιλό, όταν το κόστος καλλιέργειας υπολογίζεται από τους ίδιους περίπου στο 1 έως 1,10 ευρώ, ανάλογα με το κτήμα και την παραγωγή των δέντρων.

Την ίδια ώρα, παραγωγοί στη Χαλκιδική καταγγέλλουν ότι μεταποιητικές μονάδες παραλαμβάνουν το προϊόν χωρίς να έχει προηγουμένως καθοριστεί η τιμή αγοράς. «Παίρνουν τα προϊόντα και μετά μονομερώς βγάζουν τιμές», αναφέρουν, ενώ κάνουν λόγο και για ανεξόφλητα ποσά από την περσινή περίοδο.

Όπως υποστηρίζουν, παρά το γεγονός ότι ορισμένες μεταποιητικές μονάδες άρχισαν να παραλαμβάνουν ελιές από τις 9 Σεπτεμβρίου, δεν είχαν ανακοινωθεί τιμοκατάλογοι, με αποτέλεσμα οι παραγωγοί να μην γνωρίζουν εκ των προτέρων σε ποια τιμή θα διαθέσουν το προϊόν τους.

Οι ελαιοπαραγωγοί ζητούν τη λήψη άμεσων μέτρων και αποζημιώσεις για την απώλεια εισοδήματος, επισημαίνοντας ότι το πρόβλημα δεν περιορίζεται στη Χαλκιδική αλλά αφορά και άλλες περιοχές της Βόρειας Ελλάδας, όπου, σύμφωνα με τους ίδιους, η συγκομιδή έχει σταματήσει.