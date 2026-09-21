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Σαν σήμερα: Τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν στις 21 Σεπτεμβρίου

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Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα 21 Σεπτεμβρίου:

1943: Αρχίζουν οι σφαγές των ανδρών της ιταλικής Μεραρχίας Άκουι, που παραδόθηκαν στις Γερμανικές Αρχές της Κεφαλλονιάς μετά τη συνθηκολόγηση της Ιταλίας. Συνολικά, θα χάσουν τη ζωή τους 5.000 στρατιωτικοί.

1944: Η 3η Ορεινή Ταξιαρχία καταλαμβάνει το Ρίμινι, εκδιώκοντας τους Γερμανούς που το υπερασπίζονται, και υψώνει την Ελληνική Σημαία.

1951: Η Ελληνική Αεροπορία αποκτά τα πρώτα της αεριωθούμενα, δύο Lockheed T-33.

1964: Ο εισαγγελέας Στυλιανός Μπούτης ζητεί την προφυλάκιση ανώτατων στελεχών της Χωροφυλακής, με τις κατηγορίες της παράβασης καθήκοντος, της κατάχρησης εξουσίας, της άμεσης συνέργειας και της ηθικής αυτουργίας στη δολοφονία του βουλευτή Γρηγόρη Λαμπράκη.

1971: Κάνει πρεμιέρα στους κινηματογράφους η ταινία του Αλέξη Δαμιανού «Ευδοκία».

1973: Η Παναχαϊκή επικρατεί 2-1 της αυστριακής Γκράτσερ για την α’ φάση του Κυπέλλου UEFA. Είναι η πρώτη συμμετοχή επαρχιακής ομάδας σε ευρωπαϊκή ποδοσφαιρική διοργάνωση.

Γεννήσεις

1934: Λέοναρντ Κοέν, καναδός τραγουδιστής και συνθέτης. (Θαν. 7/11/2016)

1936: Νίκος Πουλαντζάς, έλληνας μαρξιστής διανοούμενος. (Θαν. 3/10/1979)

1950: Μπιλ Μάρεϊ, αμερικανός ηθοποιός.

Θάνατοι

1847: Αντόνιο Αλμέιντα, πορτογάλος φιλέλληνας, που διακρίθηκε κατά την Ελληνική Επανάσταση. (Γεν. 4/7/1784)

1921: Νικόλαος Καπετανίδης, έλληνας δημοσιογράφος και εκδότης της εφημερίδας «Εποχή», που εκδιδόταν στην Τραπεζούντα. (Γεν. 1889)

1937: Ιωάννης Συκουτρής, διακεκριμένος έλληνας φιλόλογος. (Γεν. 1/12/1901)

Σαν σήμερα

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