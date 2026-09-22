Νεκρός πυροσβέστης στη Ρόδο: Έπεσε από μεγάλο ύψος κατά τη διάρκεια επιχείρησης διάσωσης αναρριχητών

Τραγωδία σημειώθηκε στη Ρόδο την Τρίτη (22/9), όταν ένας πυροσβέστης πέθανε κατά τη διάρκεια επιχείρησης για τη διάσωση δύο αναρριχητών.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο πυροσβέστης συμμετείχε στην επιχείρηση προσέγγισης και διάσωσης των δύο ατόμων, όταν, υπό συνθήκες που παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες, έχασε τη ζωή του, πέφτοντας από μεγάλο ύψος.

Σύμφωνα στην ΕΡΤ, ο άτυχος πυροσβέστης που συμμετείχε σε επιχείρηση διάσωσης σε βραχώδη περιοχή. Στο σημείο σπεύδουν κλιμάκια της Πυροσβεστικής για να μπορέσουν να ανασύρουν τη σορό του.