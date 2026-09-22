Δολοφονία στην Ηγουμενίτσα: Ακόμα και πισώπλατα μαχαίρωνε ο 27χρονος την Πηνελόπη

Σοκ έχει προκαλέσει η άγρια δολοφονία της 25χρονης Πηνελόπης από τον 27χρονο πρώην σύντροφό της, στην Ηγουμενίτσα. Οι Αρχές αναζητούν τα κίνητρα του δράστη, ο οποίος αρχικά ισχυρίστηκε πως εκείνος και η 25χρονη έπεσαν θύματα ληστείας, τελικά όμως έσπασε και ομολόγησε το έγκλημά του.

Παρά την προσπάθειά του να καλύψει τα ίχνη του, ο 27χρονος εν τέλει «έσπασε» και ομολόγησε τη δολοφονία που έχει σοκάρει την Ηγουμενίτσα. Ισχυρίστηκε δε πως το έγκλημα έγινε λόγω οικονομικών διαφορών, καθώς η 25χρονη φέρεται να του χρωστούσε σχεδόν 2.000 ευρώ. Παρ’ όλα αυτά, ο συγκεκριμένος ισχυρισμός δεν φαίνεται να πείθει τις αρχές.

Όπως αναφέρει το newsit.gr, η πρώτη ιατροδικαστική εξέταση έδειξε πολλαπλές μαχαιριές, σε όλο το σώμα της 25χρονης Πηνελόπης. Ο δράστης μαχαίρωνε την 25χρονη ακόμη και πισώπλατα. Ο ιατροδικαστής εντόπισε πολλαπλές μαχαιριές σε όλο της το σώμα, τον θώρακα και την ράχη, ενώ φέρει 2 βαθιά τραύματα στον τράχηλο και ένα στο πόδι. Εκτιμάται πως πρόκειται για έγκλημα πάθους λόγω της μανίας του δράστη, τη στιγμή της επίθεσης. Δράστης και θύμα είχαν χωρίσει μόλις έναν μήνα πριν. Όλα τα ενδεχόμενα ωστόσο παραμένουν ανοιχτά.

Αυτό που προκαλεί ιδιαίτερη εντύπωση είναι πως ο 27χρονος φέρεται να είχε προετοιμαστεί για το έγκλημα. Το γεγονός πως ταξίδεψε από το Αιγάλεω για να την συναντήσει στην Ηγουμενίτσα ενώ έφερε πάνω του μαχαίρι και εν τέλει το χρησιμοποίησε θανάσιμα, ενισχύει το σενάριο πως όλα ήταν προμελετημένα. Η ιατροδικαστική εξέταση παραμένει σε εξέλιξη.

Πλέον ο 27χρονος νοσηλεύεται φρουρούμενος στο νοσοκομείο Φιλιατών. Εισαγγελέας και ανακριτής του απήγγειλαν κατηγορίες μέσα από το νοσοκομείο και ο καθ’ ομολογίαν δράστης ζήτησε και έλαβε προθεσμία για να προετοιμάσει την απολογία του, η οποία αναμένεται να πραγματοποιηθεί την Πέμπτη.