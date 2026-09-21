Θεσσαλονίκη: Κοριτσάκια 2 και 4 ετών βγήκαν μόνα τους έξω από το σπίτι και περιφέρονταν – Συνελήφθη ο πατέρας τους
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THESTIVAL TEAM
Δύο κορίτσια εντοπίστηκαν να περπατούν μόνα τους σε πεζοδρόμιο κεντρικού δρόμου της Θεσσαλονίκης με την Ελληνική Αστυνομία να προχωρά στη σύλληψη του πατέρα τους.
Οι δύο αδερφές ηλικίας μόλις 2 και 4 ετών εντοπίστηκαν να κινούνται μόνα τους σε πεζοδρόμιο επί της οδού Βασιλέως Γεωργίου, χωρίς την επίβλεψη κάποιου ενήλικου. Στο σημείο κλήθηκε η Ελληνική Αστυνομία και διαπιστώθηκε πως σε κοντινή απόσταση ήταν το σπίτι όπου διαμένουν.
Εκεί οι αστυνομικοί πέρασαν χειροπέδες στον 31χρονο από τη Γκάνα και πατέρα των δύο παιδιών.