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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: Κοριτσάκια 2 και 4 ετών βγήκαν μόνα τους έξω από το σπίτι και περιφέρονταν – Συνελήφθη ο πατέρας τους

Intime
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Δύο κορίτσια εντοπίστηκαν να περπατούν μόνα τους σε πεζοδρόμιο κεντρικού δρόμου της Θεσσαλονίκης με την Ελληνική Αστυνομία να προχωρά στη σύλληψη του πατέρα τους.

Οι δύο αδερφές ηλικίας μόλις 2 και 4 ετών εντοπίστηκαν να κινούνται μόνα τους σε πεζοδρόμιο επί της οδού Βασιλέως Γεωργίου, χωρίς την επίβλεψη κάποιου ενήλικου. Στο σημείο κλήθηκε η Ελληνική Αστυνομία και διαπιστώθηκε πως σε κοντινή απόσταση ήταν το σπίτι όπου διαμένουν.

Εκεί οι αστυνομικοί πέρασαν χειροπέδες στον 31χρονο από τη Γκάνα και πατέρα των δύο παιδιών.

Θεσσαλονίκη

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