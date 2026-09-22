Απλήρωτα τέλη κυκλοφορίας 2021: Έρχονται ηλεκτρονικά “ραβασάκια” για όσους δεν τα έχουν καταβάλει

Σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία ενημέρωσης ιδιοκτητών οχημάτων που εμφανίζουν εκκρεμότητες στα τέλη κυκλοφορίας του 2021, προκειμένου να διορθωθούν, όπου απαιτείται, τα στοιχεία στο Πληροφοριακό Σύστημα Οχημάτων και να ολοκληρωθεί η βεβαίωση των οφειλών και των προβλεπόμενων προστίμων στους παραβάτες.

Σύμφωνα με εγκύκλιο της ΑΑΔΕ (Ο.3043/2026) από 14 έως 30 Σεπτεμβρίου η Διεύθυνση Υπηρεσιών Δεδομένων και Επιχειρησιακής Ευφυΐας της ΑΑΔΕ αποστέλλει ηλεκτρονικά μηνύματα στους ιδιοκτήτες οχημάτων που εμφανίζουν οφειλές από τέλη κυκλοφορίας του 2021.

Με το μήνυμα ο ιδιοκτήτης ενημερώνεται για την εκκρεμότητα, αλλά και για τη δυνατότητα δήλωσης της πραγματικής κατάστασης του οχήματος, μέσω της εφαρμογής myCar, με την υποβολή των κατάλληλων δικαιολογητικών. Σκοπός της διαδικασίας είναι να διορθωθεί από τους ιδιοκτήτες η εικόνα του οχήματος στο Πληροφοριακό Σύστημα Οχημάτων μέχρι 30 Οκτωβρίου, εφόσον αποδεικνύεται ότι δεν υπήρχε υποχρέωση καταβολής των τελών.

Για όσους δεν καταστεί εφικτή η αποστολή ηλεκτρονικών μηνυμάτων, η εγκύκλιος προβλέπει ότι οι Δ.Ο.Υ. και το ΚΕΦΟΔΕ θα μπορούν να ενημερώσουν τους φορολογούμενους ταχυδρομικά, με συστημένες επιστολές.

Από 1η έως 30 Οκτωβρίου η δήλωση στο myCar

Η διαδικασία αφορά οχήματα που έχουν δηλωθεί στο Ε1. Εξαιρούνται τα οχήματα που ανήκουν σε άτομα με αναπηρία καθώς και τα οχήματα αποβιωσάντων.

Η ειδική εφαρμογή στο myCar ανοίγει την 1η Οκτωβρίου 2026. Οι ιδιοκτήτες θα εισέρχονται με τους κωδικούς Taxisnet και θα βλέπουν τα οχήματα που εμφανίζουν οφειλές τελών κυκλοφορίας για το 2021.

Στη συνέχεια θα πρέπει να δηλώσουν την κατάσταση στην οποία βρισκόταν το όχημα κατά το έτος της οφειλής ή και κατά τα επόμενα έτη. Η εγκύκλιος αναφέρει, ενδεικτικά, περιπτώσεις κλοπής, διαγραφής, ακινησίας και απαλλαγής από τα τέλη.

Με τη δήλωση θα πρέπει να συνυποβληθεί το αντίστοιχο δικαιολογητικό που αποδεικνύει τη μη οφειλή. Η εφαρμογή θα παραμείνει ανοικτή έως και την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου 2026.

Οι αρμόδιες Φορολογικές Υπηρεσίες πρέπει να έχουν ολοκληρώσει τις σχετικές διορθώσεις έως τις 26 Νοεμβρίου 2026. Η ηλεκτρονική βεβαίωση των τελών κυκλοφορίας του 2021 θα διενεργηθεί από την ΑΑΔΕ έως τις 3 Δεκεμβρίου 2026.

Η υποβολή δικαιολογητικών παραμένει δυνατή και μετά τις προθεσμίες αυτές. Ωστόσο τότε η υποβολή δικαιολογητικών δεν ανακόπτει τη διαδικασία βεβαίωσης. Εφόσον όμως ο ιδιοκτήτης προσκομίσει εκ των υστέρων στοιχεία που αποδεικνύουν ότι δεν όφειλε τα τέλη και το πρόστιμο ή μόνο το πρόστιμο, αυτά εξετάζονται από την αρμόδια Φορολογική Υπηρεσία.

Αν η υποβολή γίνει εκπρόθεσμα (από 31 Οκτωβρίου και μετά) τότε η σχετική δήλωση υποβάλλεται μέσω της εφαρμογής «Τα Αιτήματά μου», αντί στο myCar.

Για όσους πάντως δεν αποφύγουν τις κυρώσεις, η βεβαίωση των τελών κυκλοφορίας μπορεί να προσβληθεί απευθείας στα τακτικά διοικητικά δικαστήρια, σύμφωνα με τον Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας.