Γιώργος Μαζωνάκης: Το sms του υπνοθεραπευτή στη γιατρό – “Σε πήρα στον λαιμό μου”

Καθοριστικής σημασίας θεωρείται για τις εξελίξεις στις έρευνες που αφορούν τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη η κατάθεση του υπνοθεραπευτή, στον ανακριτή.

Πρόκειται για τον άνθρωπο που φέρεται να έλαβε από τη γιατρό φωτογραφία Γιώργου Μαζωνάκη την ώρα που υποβαλλόταν σε πλασμαφαίρεση στο ιατρείο στο Κολωνάκι.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο υπνοθεραπευτής, ερωτηθείς για τη γνωριμία του με τον Γιώργο Μαζωνάκη, φέρεται να υποστήριξε ότι τον γνώρισε μέσω συνεργατών του τραγουδιστή και συγκεκριμένα μία μάνατζερ καλλιτεχνών και έναν επιχειρηματία νυχτερινών κέντρων.

Παράλληλα, κατέθεσε πως είχε μία μακρά επαγγελματική συνεργασία με την 56χρονη κατηγορούμενη και πως είχαν μάλιστα, επικυρώσει αυτή τη συνεργασία με επίσημη σύμβαση.

«Ένα πρόσωπο από τον επαγγελματικό χώρο του Μαζωνάκη με κάλεσε 2-3 ημέρες πριν βρεθούμε στο Ψυχικό. Μου είπε: ‘Ο κύριος Μαζωνάκης σας έχει δει στα social και θέλει να σας συναντήσει’. Κλείσαμε το ραντεβού για τη Δευτέρα. Κράτησα κάποιες σημειώσεις από αυτά που μου είπε και σας τις παραδίδω. Με τον Μαζωνάκη δεν κάναμε κάποια συνεδρία, μόνο μιλήσαμε.

»Έπρεπε να μείνει λίγο καιρό καθαρός και την Τετάρτη θα συναντιόμασταν στις 17:00 για να πάρω όλο το ιστορικό. Με την γιατρό συνεργάζομαι και υπάρχει και σύμβαση. Ο Μαζωνάκης στο ραντεβού της Δευτέρας είχε καθυστερήσει 40 λεπτά, γι’ αυτό ρώτησα τη γιατρό αν πήγε στην ώρα του για να υπολογίσω αν θα καθυστερήσει να έρθει σε εμένα μετά. Ξαφνιάστηκα και εγώ με τη φωτογραφία. Σοκαρίστηκα και λυπάμαι για όσα έγιναν. Πριν από αυτό το μήνυμα είχαν προηγηθεί και τηλεφωνικές μας συνομιλίες με τη γιατρό».

«Σε πήρα στο λαιμό μου» – Το sms του υπνωτιστή στην γιατρό

Στην εκπομπή “Live News” έκανε ακόμα μία συγκλονιστική αποκάλυψη. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο υπνοθεραπευτής μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη φαίνεται να έστειλε ένα μήνυμα στην 56χρονη προφυλακισμένη γιατρό του Κολωνακίου.

«Σε πήρα στο λαιμό μου», φέρεται να της έγραφε στο επίμαχο sms.