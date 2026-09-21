Αργολίδα: Χωρίς ενεργό μέτωπο η πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στο Σαμαράκι

Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η πυρκαγιά που ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στο Σαμαράκι Αργολίδας.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 16:30 και για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 46 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 9ης ΕΜΟΔΕ και 13 οχήματα ενώ για την αεροπυρόσβεση 2 ελικόπτερα και 4 αεροσκάφη. Συνδρομή παρέχουν επίσης υδροφόρες ΟΤΑ.