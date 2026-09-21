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Αργολίδα: Χωρίς ενεργό μέτωπο η πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στο Σαμαράκι

Αρχείο Intime
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THESTIVAL TEAM

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Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η πυρκαγιά που ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στο Σαμαράκι Αργολίδας.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 16:30 και για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 46 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 9ης ΕΜΟΔΕ και 13 οχήματα ενώ για την αεροπυρόσβεση 2 ελικόπτερα και 4 αεροσκάφη. Συνδρομή παρέχουν επίσης υδροφόρες ΟΤΑ.

Αργολίδα Φωτιά

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