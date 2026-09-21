Τραμπ: Επεξεργαζόμαστε μια μεγάλη συμφωνία για την αγορά ανθρακικού καλίου από τη Λευκορωσία

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε σήμερα ότι η Ουάσιγκτον επεξεργάζεται μια «μεγάλη» συμφωνία σχετικά με την αγορά ανθρακικού καλίου (ή ποτάσας) από την Λευκορωσία, προσθέτοντας ότι η τιμή θα είναι χαμηλότερη από αυτή που πληρώνουν σήμερα οι ΗΠΑ στον Καναδά.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες εργάζονται πάνω σε μια μεγάλη συμφωνία όσον αφορά στην αγορά ποτάσας από τη Λευκορωσία», δήλωσε ο Τραμπ μέσω ανάρτησης του στο Truth Social.

«Η τιμή θα είναι σημαντικά χαμηλότερη από αυτή που πληρώνουμε σήμερα στον Καναδά, κάτι που αποτελεί πολύ καλή είδηση για τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους μας», συμπλήρωσε.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες προμηθεύονται τις μεγαλύτερες ποσότητες ποτάσας από τον Καναδά. Το ορυκτό αυτό συμβάλλει στη βελτίωση της αντοχής των φυτών στις ασθένειες, της ποιότητας των καλλιεργειών και της αύξησης των αποδόσεων.