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Ένα δεξαμενόπλοιο δέχτηκε επίθεση στα Στενά του Ορμούζ – Σώοι όλοι οι ναυτικοί

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THESTIVAL TEAM

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Ένα δεξαμενόπλοιο μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου (LPG) που διέσχιζε τα Στενά του Ορμούζ χτυπήθηκε από συντρίμμια αδιευκρίνιστων βλημάτων, ανακοίνωσε η υπηρεσία Επιχειρήσεων Θαλάσσιου Εμπορίου του Ηνωμένου Βασιλείου (UKMTO).

Το πλοίο συνεχίζει την πορεία του, προς το επόμενο λιμάνι προορισμού του, ενώ όλα τα μέλη του πληρώματος είναι σώα και ασφαλή.

Το Ιράν, που διεκδικεί τον έλεγχο των Στενών, δεν επιτρέπει στα πλοία να περνούν χωρίς την άδειά του και βάζει συχνά στο στόχαστρο όσα το επιχειρούν.

Στενά Ορμούζ

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