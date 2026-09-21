Ένα δεξαμενόπλοιο δέχτηκε επίθεση στα Στενά του Ορμούζ – Σώοι όλοι οι ναυτικοί
Ένα δεξαμενόπλοιο μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου (LPG) που διέσχιζε τα Στενά του Ορμούζ χτυπήθηκε από συντρίμμια αδιευκρίνιστων βλημάτων, ανακοίνωσε η υπηρεσία Επιχειρήσεων Θαλάσσιου Εμπορίου του Ηνωμένου Βασιλείου (UKMTO).
Το πλοίο συνεχίζει την πορεία του, προς το επόμενο λιμάνι προορισμού του, ενώ όλα τα μέλη του πληρώματος είναι σώα και ασφαλή.
Το Ιράν, που διεκδικεί τον έλεγχο των Στενών, δεν επιτρέπει στα πλοία να περνούν χωρίς την άδειά του και βάζει συχνά στο στόχαστρο όσα το επιχειρούν.
An LPG tanker sailing out of the Strait of Hormuz was struck by debris from unidentified projectiles, the UK Maritime Trade Operations said in a delayed report, hours after it that a tanker entering the Strait of Hormuz was struck by an unknown projectileThe second vessel’s master reported that all crew were safe and there was no environmental impact. The tanker was continuing to its next port of call, UKMTO said, adding that authorities were investigating the incident. https://t.co/aieuZMz6UJ— Iran International English (@IranIntl_En) September 21, 2026
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