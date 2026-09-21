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Συντάξεις Οκτωβρίου 2026: Πότε αναμένονται οι πληρωμές – Οι ημερομηνίες

Pixabay
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THESTIVAL TEAM

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Ο e-ΕΦΚΑ ανακοίνωσε τις ημερομηνίες πληρωμών για τις συντάξεις Οκτωβρίου 2026, οι οποίες πρόκειται να πραγματοποιηθούν σε δύο ημερομηνίες.

Οι ημερομηνίες πληρωμής ακολουθούν τον κανόνα του διαχωρισμού μεταξύ μισθωτών και μη μισθωτών και διαμορφώνονται ως εξής:

Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 2026

φεςκαταβληθούν:

  • οι κύριες συντάξεις των τέως Ταμείων μη μισθωτών ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ,
  • οι κύριες συντάξεις που απονεμήθηκαν μετά τη σύσταση του ΕΦΚΑ, βάσει του νόμου 4387/2016, μέσω του ΟΠΣ-ΕΦΚΑ, για μισθωτούς και μη μισθωτούς από την 1η Ιανουαρίου 2017 και έπειτα,
  • όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα, τόσο των μισθωτών όσο και των μη μισθωτών.

Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου 2026

Θα καταβληθούν:

  • οι κύριες συντάξεις των τέως Ταμείων μισθωτών ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τραπεζών, ΟΤΕ και ΔΕΗ,
  • οι κύριες συντάξεις των λοιπών εντασσόμενων Ταμείων, ΤΣΕΑΠΓΣΟ και ΤΣΠ-ΗΣΑΠ,
  • οι κύριες συντάξεις των ΝΑΤ, ΕΤΑΤ και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ,
  • οι κύριες και οι επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου.

Συντάξεις

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