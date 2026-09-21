Εβελίνα Παπούλια: Δεν καταλάβαινα τότε τι γινόταν, ήταν ένα παζλ που όλα τα κομμάτια είχαν μπει σωστά

Με αφορμή τη σκηνική σύμπραξη με τον Θοδωρή Αθερίδη και τον Αντώνη Καρυστινό, η Εβελίνα Παπούλια έδωσε συνέντευξη στη δημοσιογράφο Λίνα Ρόκου και το νέο τεύχος του περιοδικού Marie Claire.

Ανάμεσα σε πολλά, δε, η γνωστή ηθοποιός αναφέρθηκε στη μεγάλη αναγνωρισιμότητα που ήρθε μέσα από τη σειρά “Δυο ξένοι” του MEGA και στη σχέση που φροντίζει να διατηρεί διαχρονικά με τον χρόνο.

Η μεγάλη αναγνωρισιμότητα ήρθε χάρη στην τρομερή επιτυχία των “Δυο ξένων”. Το ότι σχεδόν 30 χρόνια μετά μιλάμε για τη Μαρίνα Κουντουράτου σε κουράζει ή το αντιλαμβάνεσαι ως λογικό για μια διαχρονική επιτυχία που την ανακαλύπτει το νεότερο κοινό;

Ήμασταν τυχεροί και υπέροχοι στους ρόλους μας. Γιατί φτιάξαμε ρόλους. Κανείς δεν ήταν ο χαρακτήρας του. Τώρα, που είμαι αποστασιοποιημένη, αντιλαμβάνομαι πόση δουλειά και προσπάθεια είχε γίνει απ’ όλους μας. Τότε δεν καταλάβαινα τι γινόταν. Ήταν ένα παζλ που όλα τα κομμάτια είχαν μπει σωστά. Δεν γυρίζω ποτέ την πλάτη σε αυτά που έχω κάνει.

Αν δεν κουράζει το κοινό η σειρά αυτή, γιατί να κουράσει εμένα; Αντιθέτως, είμαι περήφανη. Ήμουν ένα κορίτσι 27 χρονών που είχε δώσει όλο της το είναι στη δουλειά αυτή. Τι πιο όμορφο αυτό να σου το επιστρέφει το κοινό με τόση αγάπη, θαυμασμό και εκτίμηση.

Ποια είναι η σχέση σου με την έννοια του χρόνου; Πως έχει διαμορφωθεί χάρη στην επαφή σου με την γιόγκα;

Με τον χρόνο τα πάω πολύ καλά. Δεν τον ανταγωνίζομαι. Συμβαδίζω. Θέλω το όχημα που είναι το σώμα μου να το διατηρήσω όσο καλύτερα μπορώ, χωρίς να αποζητώ το σώμα που είχα στα 20 χρόνια μου. Η γιόγκα με κρατάει υγιή, ψυχικά και σωματικά. Τα πάντα είναι ισορροπία.