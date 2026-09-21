Χωρίς ενεργό μέτωπο η πυρκαγιά στον Χώνο Λασιθίου – Συνεχίζουν να επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις
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THESTIVAL TEAM
Σε ύφεση είναι το πρωί της Δευτέρας η μεγάλη πυρκαγιά που είχε εκδηλωθεί σε χαμηλή βλάστηση στη Δημοτική Ενότητα Χώνου στη Σητεία, το μεσημέρι της Κυριακής, καθώς δεν έχει πλέον ενεργό μέτωπο.
Στο σημείο παραμένουν και συνεχίζουν να επιχειρούν κυρίως για τη διαβροχή της περιμέτρου αλλά και καπνογόνων σημείων, 105 πυροσβέστες, με πέντε ομάδες πεζοπόρων της 3ης και 19ης ΕΜΟΔΕ και 35 οχήματα ενώ ο Δήμος Σητείας συνδράμει στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος με υδροφόρες. Παράλληλα για την αεροπυρόσβεση, έχουν διατεθεί 2 ελικόπτερα. Στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι.
Υπενθυμίζεται ότι για την προστασία των οικισμών στην περιοχή της πυρκαγιάς εκδόθηκαν 4 μηνύματα από το 112.
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