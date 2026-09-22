Συναγερμός στην Πάτρα: Άγνωστοι πυρπόλησαν ΙΧ τα ξημερώματα – Ανησυχία για μπαράζ επιθέσεων

Αναστάτωση επικράτησε τα ξημερώματα της Τρίτης (22/9) στην Πάτρα και συγκεκριμένα στην περιοχή των Ζαρουχλεΐκων, όταν σημειώθηκε έκρηξη σε παρκαρισμένο ΙΧ στην οδό Ευβοίας. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, άγνωστοι φέρεται να περιέλουσαν το όχημα με εύφλεκτο υλικό, προκαλώντας φωτιά.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Πυροσβεστικής και της Αστυνομίας. Οι αστυνομικοί προχώρησαν στον αποκλεισμό της περιοχής, ενώ οι πυροσβέστες κατάφεραν να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο, προτού αυτή λάβει μεγαλύτερες διαστάσεις.

Το περιστατικό προκαλεί επιπλέον ανησυχία στους κατοίκους της περιοχής, καθώς, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, πριν από λίγες ημέρες είχε σημειωθεί ακόμη ένας εμπρησμός αυτοκινήτου.

Οι διαδοχικές πυρκαγιές σε οχήματα έχουν εντείνει τον προβληματισμό των κατοίκων, οι οποίοι ζητούν να διερευνηθούν οι συνθήκες των περιστατικών και να εντοπιστούν οι υπεύθυνοι.

Μέχρι στιγμής, δεν έχει γίνει γνωστό εάν η Ελληνική Αστυνομία έχει προχωρήσει σε συλλήψεις για τις συγκεκριμένες υποθέσεις, ενώ οι έρευνες για τον εντοπισμό του δράστη ή των δραστών βρίσκονται σε εξέλιξη.