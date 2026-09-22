MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Συναγερμός στην Πάτρα: Άγνωστοι πυρπόλησαν ΙΧ τα ξημερώματα – Ανησυχία για μπαράζ επιθέσεων

|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Αναστάτωση επικράτησε τα ξημερώματα της Τρίτης (22/9) στην Πάτρα και συγκεκριμένα στην περιοχή των Ζαρουχλεΐκων, όταν σημειώθηκε έκρηξη σε παρκαρισμένο ΙΧ στην οδό Ευβοίας. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, άγνωστοι φέρεται να περιέλουσαν το όχημα με εύφλεκτο υλικό, προκαλώντας φωτιά.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Πυροσβεστικής και της Αστυνομίας. Οι αστυνομικοί προχώρησαν στον αποκλεισμό της περιοχής, ενώ οι πυροσβέστες κατάφεραν να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο, προτού αυτή λάβει μεγαλύτερες διαστάσεις.

Το περιστατικό προκαλεί επιπλέον ανησυχία στους κατοίκους της περιοχής, καθώς, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, πριν από λίγες ημέρες είχε σημειωθεί ακόμη ένας εμπρησμός αυτοκινήτου.

Οι διαδοχικές πυρκαγιές σε οχήματα έχουν εντείνει τον προβληματισμό των κατοίκων, οι οποίοι ζητούν να διερευνηθούν οι συνθήκες των περιστατικών και να εντοπιστούν οι υπεύθυνοι.

Μέχρι στιγμής, δεν έχει γίνει γνωστό εάν η Ελληνική Αστυνομία έχει προχωρήσει σε συλλήψεις για τις συγκεκριμένες υποθέσεις, ενώ οι έρευνες για τον εντοπισμό του δράστη ή των δραστών βρίσκονται σε εξέλιξη.

Ελληνική Αστυνομία Πάτρα

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 15 ώρες πριν

Θάνατος Μαζωνάκη: Εξετάζεται αν τού χορηγήθηκε μέθη κατά την πλασμαφαίρεση – Τι λέει ο ιατροδικαστής Δ. Γαλεντέρης

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 11 ώρες πριν

ΥΠΑΑΤ: Ανοιχτή στο κοινό η διαβούλευση για τη νέα ΚΑΠ 2028-2034

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 12 ώρες πριν

Στα γραφεία της Nvidia και της Sequoia Capital, στην Καλιφόρνια, ο Κ. Μητσοτάκης – Συναντήσεις με κορυφαία στελέχη εταιρείων τεχνολογίας

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 2 ώρες πριν

Τσίπρας: Πλαφόν τώρα στα 1,4 ευρώ για το πετρέλαιο θέρμανσης και στα 1,8 ευρώ για το πετρέλαιο κίνησης

MEDIA NEWS 23 ώρες πριν

Ο Γιώργος Λιάγκας επέστρεψε: Είμαι πολύ χαρούμενος που λέμε καλημέρα στη σωστή ώρα του Πρωινού που είναι 10 με 1

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 13 ώρες πριν

Η Σδούκου δημοσίευσε την εγγραφή της στη ΝΔ το 1997: “Επειδή ο Φαραντούρης έχει γυρίσει 2-3 κόμματα, δεν σημαίνει πως είμαστε όλοι ίδιοι”