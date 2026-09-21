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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Χανιά: Έκρυβαν ναρκωτικά σε αυλή σχολείου – Δύο συλλήψεις

Αρχείο Intime
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THESTIVAL TEAM

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Καβάτζα ναρκωτικών σε φοίνικα που βρίσκεται στον αύλειο χώρο σχολικού συγκροτήματος στα Χανιά, φαίνεται ότι είχε βρει ένας 23χρονος Αιγύπτιος.

Σύμφωνα με πληροφορίες του flashnews.gr, o 23χρονος είχε κρύψει στη βάση του φοίνικα και δίπλα σε αυτόν κάνναβη και μια ζυγαριά ακριβείας. Η κρυψώνα και η δράση του αποκαλύφθηκαν στις 17 Σεπτεμβρίου όταν αστυνομικοί που περιπολούσαν στον δρόμο της Κοραή εντόπισαν τρία άτομα εντός του προαύλιου χώρου σχολείου στην πόλη των Χανίων. Με το που αντιλήφθηκαν τα άτομα τους αστυνομικούς τράπηκαν σε φυγή και πήγαν σε διπλανό σχολικό συγκρότημα.

Οι αστυνομικοί μετά από αναζήτηση εντόπισαν τα δύο από τα τρία άτομα διενήργησαν έλεγχο αλλά δε βρήκαν κάτι πάνω τους. Στη συνέχεια ερεύνησαν τον προαύλιο χώρο και βρήκαν κρυμμένη σε διαφορετικά σημεία στη βάση ενός φοίνικα και δίπλα σε αυτόν, ποσότητα ακατέργαστης κάνναβης και μια ζυγαριά ακριβείας.

Αμέσως οι αστυνομικοί έθεσαν τον χώρο υπό διακριτική επιτήρηση χωρίς οι ίδιοι να είναι αντιληπτοί. Σύντομα διαπίστωσαν ότι ο 23χρονος Αιγύπτιος επέστρεψε, έκανε κάποιες ενέργειες στον φοίνικα και ήρθε στη συνέχεια σε επαφή με άτομα που βρέθηκαν στον χώρο.

Οι αστυνομικοί ακινητοποίησαν τον 23χρονο καθώς και έναν 20χρονο Χανιώτη. Κατά τη διάρκεια του ελέγχου, βρέθηκαν πάνω τους καθώς και στις καβάτζες, ποσότητα ακατέργαστης κάνναβης διαμοιρασμένης εντός τεσσάρων αυτοσχέδιων νάιλον συσκευασιών, τρίφτες και 150 ευρώ.

Οι Αρχές προχώρησαν στη σύλληψή τους. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο Αιγύπτιος είχε συλληφθεί το 2023 από στελέχη του λιμενικού και καταδικαστεί με ποινή φυλάκισης για μεταφορά από το εξωτερικό στην Ελλάδα πολιτών τρίτων χωρών που δεν έχουν δικαίωμα εισόδου στη χώρα. Στα τέλη ωστόσο του 2025 αποφυλακίστηκε με όρο να διαμένει σε συγκεκριμένο μέρος στην Αθήνα και να εμφανίζεται κάθε μήνα στο οικείο αστυνομικό τμήμα.

Χανιά

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