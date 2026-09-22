Τελλόγλειο: Συνεχίζονται οι εγγραφές στα Εικαστικά Εργαστήρια για παιδιά

Το Τελλόγλειο Ίδρυμα συνεχίζει τις εγγραφές για το νέο κύκλο των εικαστικών εργαστηρίων για παιδιά.

Ο κύκλος περιλαμβάνει 12 δίωρα εργαστήρια και ξεκινά το Σάββατο 10 Οκτωβρίου και την Κυριακή 11 Οκτωβρίου 2026 με διάρκεια έως τον Φεβρουάριο του 2027. Το κόστος συμμετοχής ανέρχεται στα 190€.

Στο νέο κύκλο των εργαστηρίων, τα παιδιά θα ταξιδέψουν στον κόσμο σημαντικών Ελλήνων και Ευρωπαίων ζωγράφων, θα ανακαλύψουν τις ιστορίες πίσω από τα έργα τους, θα πειραματιστούν με διαφορετικές τεχνικές και υλικά και θα δημιουργήσουν τις δικές τους πρωτότυπες εικαστικές δημιουργίες. Παράλληλα, θα εξερευνήσουν τις εκθέσεις του μουσείου, θα παρατηρήσουν έργα τέχνης από κοντά και θα γνωρίσουν διαφορετικές καλλιτεχνικές πρακτικές.

Στο Τελλόγλειο, η τέχνη γίνεται αφορμή για να παρατηρήσουμε, να πειραματιστούμε, να εμπνευστούμε και να δημιουργήσουμε. Σας περιμένουμε στον νέο κύκλο εικαστικών εργαστηρίων, όπου κάθε συνάντηση ανοίγει ένα παράθυρο στον κόσμο της τέχνης.

Εικαστικό Εργαστήριο για παιδιά 4-6 ετών

Σάββατο 10:00-12:00 https://shorturl.at/TcCzM

ή

Σάββατο 12:30-14:30 https://shorturl.at/uUo8m

Εικαστικό Εργαστήριο για παιδιά 7-9 ετών

Σάββατο 10:00-12:00 https://shorturl.at/A9LcC

Εικαστικό Εργαστήριο για παιδιά 9,5-12 ετών

Κυριακή 11:00-13:00 https://shorturl.at/GjZRL

Χρήσιμα:

Κόστος: 190€ για 12 δίωρα εργαστήρια

Εκπτωτική πολιτική: -10% έκπτωση σε αδέρφια και ανέργους με την αποστολή των αντίστοιχων δικαιολογητικών στο info@teloglion.gr

Έναρξη – λήξη κύκλου: 10 & 11 Οκτωβρίου 2026 – 6 & 7 Φεβρουαρίου 2027.

Για την κράτηση της θέσης απαιτείται η εφάπαξ καταβολή των διδάκτρων μέσω της ιστοσελίδας του Τελλογλείου, επιλέγοντας τον αντίστοιχο σύνδεσμο που αντιστοιχεί στην ηλικιακή ομάδα του παιδιού και στην ημέρα συμμετοχής που επιθυμείτε.

Τα δίδακτρα επιστρέφονται εξ ολοκλήρου μόνο στην περίπτωση μη υλοποίησης εργαστηρίου λόγω μικρής συμμετοχής.

Πληροφορίες:

Ελένη Μπουντουρέλη

Υπεύθυνη Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων

2310991614

eduteloglion@gmail.com

Δευτέρα-Παρασκευή 9:00-17:00