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Ο Βοσνιάδης λύνει το συμβόλαιό του με τον Πανσερραϊκό – Ψηλά στη λίστα το όνομα του Κώστα Γεωργιάδη για αντικαταστάτη

Intime
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THESTIVAL TEAM

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Μετά την ήττα του Πανσερραϊκού από την Καλλιθέα στο «Ελ Πάσο», ο Αλέκος Βοσνιάδης αποφάσισε να υποβάλλει την παραίτηση του.

Μάλιστα υπήρξε και συνάντηση με τη διοίκηση της ομάδας από την οποία αποφασίστηκε να χωρίσουν οι δρόμοι των δύο πλευρών.

Ο έμπειρος προπονητής θα λύσει το συμβόλαιο του την Τρίτη (22/09) και θα αποτελέσει και τυπικά παρελθόν για την ομάδα των Σερρών.

Ήδη τα «λιοντάρια» αναζητούν τον αντικαταστάτη του και το όνομα που βρίσκεται πολύ ψηλά στη λίστα τους είναι αυτό του Κώστα Γεωργιάδη. Ο 46χρονος κόουτς έχει συμβόλαιο με τον Πανθρακικό με τον οποίο έχει συγκεντρώσει επτά βαθμούς σε τρεις αγωνιστικές.

Ο Αλέκος Βοσνιάδης είχε τρεις διαδοχικές ανόδους ως προπονητής της Καλλιθέας, της ΑΕΛ και της Καλαμάτας.

Πανσερραϊκός

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