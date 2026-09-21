ΥΠΑΑΤ: Ανοιχτή στο κοινό η διαβούλευση για τη νέα ΚΑΠ 2028-2034

Ανοιχτή από σήμερα στο σύνολο των ενδιαφερομένων είναι η ειδική πλατφόρμα δημόσιας διαβούλευσης του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για τη νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ) 2028-2034, μέσω της οποίας μπορούν να ενημερωθούν και να καταθέσουν προτάσεις για την επόμενη ημέρα της ελληνικής γεωργίας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΥΠΑΑΤ, η πρωτοβουλία εντάσσεται στον Εθνικό Διάλογο για τη νέα ΚΑΠ μετά το 2027, που βρίσκεται σε εξέλιξη με ενημερωτικές εκδηλώσεις σε όλη τη χώρα και συμμετοχή των θεσμικών φορέων του αγροδιατροφικού τομέα στην Εταιρική Σχέση. Με το άνοιγμα της πλατφόρμας, στη διαδικασία μπορούν πλέον να συμβάλουν και άλλοι ενδιαφερόμενοι, καταθέτοντας τις θέσεις τους για τις ανάγκες και τις προτεραιότητες της επόμενης προγραμματικής περιόδου.

Για την υποστήριξη της συμμετοχής έχει αναρτηθεί στην πλατφόρμα ειδικό ενημερωτικό κείμενο με βασικά ερωτήματα προς προβληματισμό, καθώς και χρήσιμους συνδέσμους για πρόσθετη πληροφόρηση.

Η ειδική πλατφόρμα εδώ.