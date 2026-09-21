Χρήστος Λούλης: Από την αρχή “την άκουσα” πολύ γιατί έτσι ήμουν σαν άτομο

Ο Χρήστος Λούλης βρέθηκε καλεσμένος στο “Στούντιο 4” όπου και συνομίλησε με την Κατερίνα Καραβάτου και τον Χρήστο Φερεντίνο, όπως είδαμε το απόγευμα της Δευτέρας στο πρόγραμμα της ΕΡΤ.

Μέσα σε όλα, δε, ο δημοφιλής πρωταγωνιστής μίλησε για τα πρώτα του καλλιτεχνικά βήματα και για την σχέση που είχε με τον ανταγωνισμό από πολύ νεαρή ηλικία.

Πιο συγκεκριμένα, ο Χρήστος Λούλης παραδέχθηκε αρχικά πως “από την αρχή “την άκουσα”. Στην αρχή, πριν αρχίσω να εμβαθύνω, “την άκουσα” πολύ γιατί έτσι είμαι κιόλας. Ήμουν σαν άτομο έτσι, σαν παιδί. Δηλαδή, επειδή ήμουν πολύ ανταγωνιστικός, πάντα έβλεπα κάποιον να παίζει μπάλα και σκεφτόμουν πως είμαι καλύτερος”.

“Σε όλα μου τα πράγματα είχα μια αίσθηση ότι άμα λίγο το βάλω στον στόχο μου, θα το κάνω. Και θα το κάνω και καλύτερα. Αυτό, όμως, δεν ήταν αλήθεια αλλά ήταν αυτό που ήθελα να λέω στον εαυτό μου για να αντέξω την πειθαρχεία του να προσπαθήσω”.

“Υπάρχου άνθρωποι και άνθρωποι, εγώ ήμουν από αυτούς. Μετά, στη δουλειά αυτή, άλλοι γοητεύονται με κάποια κείμενα και με τις παρέες και με κάποια λόγια που θα τους πει κάποιους, άλλοι γοητεύονται με έναν ρόλο και το “χάσιμο” του εαυτού στην τέχνη και άλλοι γοητεύονται και κινητοποιούνται με το ψώνιο τους” υπογράμμισε, επίσης, ο Χρήστος Λούλης στην καθημερινή ψυχαγωγική της ΕΡΤ..