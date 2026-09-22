Αυτό το ρόφημα μπορεί να βοηθήσει στη μείωση του λίπους και την αύξηση της μυϊκής μάζας

Αν μετά τις καλοκαιρινές διακοπές, οι αθλητικοί στόχοι μπαίνουν στο πρόγραμμα και πάλι, η επιστροφή στην καθημερινότητα σηματοδοτεί επίσης την επιστροφή στα γυμναστήρια. Ωστόσο, η φροντίδα της σιλουέτας δεν περιορίζεται στη σωματική άσκηση. Χωρίς μια υγιεινή και ισορροπημένη διατροφή, η προσπάθεια που καταβάλλουμε στους διαδρόμους του γυμναστηρίου μπορεί να αποδειχθεί μάταιη. Και φαίνεται πως ένα συγκεκριμένο ρόφημα μπορεί να μας βοηθήσει ιδιαίτερα να μειώσουμε το σωματικό λίπος, αυξάνοντας παράλληλα τη μυϊκή μας μάζα, σύμφωνα με μελέτη που δημοσιεύθηκε στο European Journal of Nutrition.

Σύμφωνα με τους συγγραφείς της μελέτης, τα άτομα που καταναλώνουν καφέ «παρουσίαζαν χαμηλότερη συνολική και σπλαχνική λιπώδη μάζα και υψηλότερη σκελετική μυϊκή μάζα».



Ο καφές, το ιδανικό ρόφημα

Για να καταλήξουν σε αυτό το συμπέρασμα, οι ερευνητές μελέτησαν και ανέλυσαν δεδομένα υγείας περισσότερων από 2.000 συμμετεχόντων, όλοι ηλικίας 46 χρόνων. Οι συμμετέχοντες υποβλήθηκαν σε κλινικές εξετάσεις, συμπλήρωσαν ερωτηματολόγια και έκαναν αιματολογικές εξετάσεις. Τα αποτελέσματα ανέδειξαν μια σταθερή τάση: Όσοι κατανάλωναν τακτικά καφέ «παρουσίαζαν χαμηλότερη συνολική και σπλαχνική λιπώδη μάζα και υψηλότερη σκελετική μυϊκή μάζα».

Αν και ο καφές ήταν ήδη γνωστός για την ικανότητά του να ενισχύει τον μεταβολισμό και να ευνοεί την καύση λίπους, οι επιστήμονες ανέδειξαν επίσης την επίδρασή του στα κυκλοφορούντα BCAA, «αμινοξέα τα οποία, όταν βρίσκονται σε περίσσεια, ευνοούν την αντίσταση στην ινσουλίνη και την αποθήκευση λίπους», όπως υπενθυμίζει το Journal des Femmes.

Βοηθώντας έτσι τον οργανισμό να ανταποκρίνεται καλύτερα στην ινσουλίνη και να χρησιμοποιεί τα λιπίδια ως πηγή ενέργειας, ο καφές θα μπορούσε επομένως να επηρεάζει τα αποθέματα λίπους. Όμως, δεν σταματά εκεί. Στους άνδρες, φαίνεται επίσης να συμβάλλει στη διατήρηση της μυϊκής μάζας: «Η υψηλότερη κατανάλωση καφέ συσχετίστηκε θετικά με τη συνολική τεστοστερόνη στον ορό του αίματος, τη βιοδιαθέσιμη τεστοστερόνη και τη SHBG».

Με άλλα λόγια, με το ίδιο σωματικό βάρος, όσοι καταναλώνουν καφέ φαίνεται να παρουσιάζουν πιο λεπτή και πιο μυώδη σύσταση σώματος σε σύγκριση με εκείνους που δεν πίνουν καφέ. Όσο για την ποσότητα που θα πρέπει να καταναλώνεται, η μελέτη κάνει λόγο για τρεις έως τέσσερις κούπες την ημέρα.

Πηγή: instyle.gr