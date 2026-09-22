Μπορεί το κολλαγόνο να “φρενάρει” τη γήρανση του δέρματος;

Πολλοί παίρνουν συμπληρώματα κολλαγόνου, ελπίζοντας να… αιχμαλωτίσουν την πηγή της νεότητας.

Μπορούν όμως πραγματικά αυτά τα προϊόντα να αντιστρέψουν τη διαδικασία γήρανσης;

Η δρ. Dawn Davis, δερματολόγος της Mayo Clinic, σχολιάζει το θέμα:

Πολλά προϊόντα ισχυρίζονται ότι μπορούν να μειώσουν τα σημάδια της γήρανσης και να μας απαλλάξουν από τις ρυτίδες και το χαλαρό δέρμα.

“Το κολλαγόνο είναι μια πρωτεΐνη στα βαθύτερα στρώματα του δέρματος, που το βοηθούν να πάρει όγκο”, λέει η δρ. Davis.

Προσθέτει ότι, καθώς οι άνθρωποι γερνούν, η παραγωγή κολλαγόνου μειώνεται και έτσι πολλοί στρέφονται στα συμπληρώματα κολλαγόνου. Αλλά, λειτουργούν πραγματικά;

Μπορούν τα συμπληρώματα κολλαγόνου να αντιστρέψουν τη γήρανση;

“Αυτήν τη στιγμή, δεν έχουμε καμία ισχυρή απόδειξη ότι οποιοδήποτε από του στόματος ή τοπικό συμπλήρωμα κολλαγόνου χωρίς ιατρική συνταγή είναι καλό ως μέσον αντιγήρανσης”, λέει.

Το τοπικό κολλαγόνο μπορεί να είναι δύσκολο να απορροφηθεί από το δέρμα λόγω της χημικής του δομής. Η δρ. Davis αντιπροτείνει να κάνετε απλές αλλαγές στον τρόπο ζωής σας, για να αυξήσετε το κολλαγόνο στον οργανισμό:

“Το καλύτερο που μπορείτε να κάνετε για το κολλαγόνο και την ελαστίνη σας στο πλαίσιο της προσπάθειας αντιγήρανσης είναι να περιορίσετε την κατανάλωση αλκοόλ, να αποφεύγετε το κάπνισμα (και το παθητικό κάπνισμα) και να βάζετε αντηλιακό”.

Τρόφιμα που προάγουν την παραγωγή κολλαγόνου:

Ζωμός οστών

Ψάρι

Κοτόπουλο

Κρέας

Ξηροί καρποί και σπόροι

Αυγά

Πηγή: onmed.gr