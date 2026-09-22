Γυναικοκτονία στην Ηγουμενίτσα: Με 15 μαχαιριές σκότωσε ο 27χρονος την 25χρονη Πηνελόπη – Τι έδειξε η νεκροψία

Σοκαριστικά είναι τα ευρήματα από τη νεκροψία-νεκροτομή της 25χρονης Πηνελόπης που δολοφονήθηκε στην Ηγουμενίτσα, με τον ιατροδικαστή να εντοπίζει περίπου 15 τραύματα στο σώμα της.

Η εξέταση της σορού ολοκληρώθηκε το βράδυ της Τρίτης 22 Σεπτεμβρίου και έδωσε νέα στοιχεία για τη σφοδρότητα της επίθεσης.

Σύμφωνα με το newsit.gr, ο προϊστάμενος της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Ηπείρου, Γιάννης Αιβατίδης, που εξέτασε τη σορό, διαπίστωσε, μεταξύ άλλων, επτά τραύματα στην πίσω πλευρά του σώματος, ενώ τρία από αυτά ήταν ιδιαίτερα βαθιά. Παράλληλα, στο αριστερό χέρι της 25χρονης εντοπίστηκε αμυντικό τραύμα.

Υπενθυμίζεται ότι ο 27χρονος φέρεται να είχε προετοιμαστεί για το έγκλημα. Το γεγονός πως ταξίδεψε από το Αιγάλεω για να την συναντήσει στην Ηγουμενίτσα ενώ έφερε πάνω του μαχαίρι και εν τέλει το χρησιμοποίησε θανάσιμα, ενισχύει το σενάριο πως όλα ήταν προμελετημένα. Η ιατροδικαστική εξέταση παραμένει σε εξέλιξη.

Κατά τη νεκροψία-νεκροτομή διαπιστώθηκαν επίσης δύο τραύματα στον τράχηλο, καθώς και επιπλέον κακώσεις στην κνήμη και στον δεξιό βραχίονα.

Από τα επτά τραύματα στην πίσω πλευρά του σώματος, τα τρία είχαν μεγάλο βάθος, με τη λεπίδα να έχει εισχωρήσει μέχρι το όριο που επέτρεπε το μήκος της. Τα συγκεκριμένα τραύματα έφταναν μέχρι την περιοχή του θώρακα.

Η αιτία θανάτου

Σύμφωνα με τα ιατροδικαστικά ευρήματα, ο θάνατος της 25χρονης επήλθε πολύ γρήγορα, κυρίως εξαιτίας τραυματισμού μεγάλων αγγείων στον τράχηλο και της μεγάλης αιμορραγίας που ακολούθησε.

Παράλληλα, διαπιστώθηκαν βλάβες και σε ζωτικά όργανα, μεταξύ των οποίων το συκώτι, το στομάχι και ο αριστερός πνεύμονας.

Όπως προκύπτει από την εξέταση, το όπλο που χρησιμοποιήθηκε ήταν μαχαίρι τύπου σουγιά με λαβή και λεπίδα μήκους περίπου 7,5 εκατοστών.