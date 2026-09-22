MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημήτρης Νατσιός: Μερικά βιβλία δεν πρέπει να φτάσουν καθόλου στα παιδιά

Intime
|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Υπάρχουν διατυπώσεις στα νέα σχολικά εγχειρίδια που δεν συνάδουν με τις αξίες που θα πρέπει να προβάλλονται στο ελληνικό σχολείο υποστήριξε ο πρόεδρος της «Νίκης» Δημήτρης Νατσιός κατά τη συζήτηση στην Ολομέλεια της επίκαιρης ερώτησης, την οποία είχε καταθέσει σχετικά με το περιεχόμενο των νέων σχολικών εγχειριδίων που εντάσσονται στο σύστημα του πολλαπλού βιβλίου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της «Νίκης», «στο επίκεντρο της συζήτησης τέθηκαν από τον κ. Νατσιό οι αναφορές σε οικογένειες με γονείς ομοφυλόφιλους και το ζήτημα της παρένθετης μητρότητας». «Μερικά βιβλία δεν πρέπει να φτάσουν καθόλου στα παιδιά» όπως τόνισε, υπογραμμίζοντας ότι «ορισμένες διατυπώσεις στα νέα εγχειρίδια δεν συνάδουν με τις αξίες που θα πρέπει να προβάλλονται στο ελληνικό σχολείο. Αλλοιώνουν την παραδοσιακή έννοια της οικογένειας, την αρχαιότατη, καθώς και τους ρόλους του πατέρα και της μητέρας».

Αναφερόμενος στο βιβλίο Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή, σημείωσε ότι περιλαμβάνεται αναφορά στη δυνατότητα απόκτησης παιδιών από ζευγάρια του ίδιου φύλου μέσω παρένθετης μητέρας. «Αυτές οι οικογένειες απαγορεύονται από τη νομοθεσία, δεν προβλέπονται στον αστικό μας κώδικα», σημείωσε.

Ο πρόεδρος της «Νίκης» συνέδεσε το ζήτημα και με τη δημογραφική κατάρρευση, λέγοντας ότι «στα βιβλία αυτά δεν προβάλλονται οι πολύτεκνες οικογένειες». Παράλληλα, σχολίασε τη διαδικασία αξιολόγησης των βιβλίων και τα προσόντα των αξιολογητών, θέτοντας το ερώτημα σχετικά με το ποια είναι τα επιστημονικά προσόντα και η εξειδίκευσή τους.

Επιπλέον, υπενθύμισε ότι, χάρη σε παλαιότερη παρέμβαση της «Νίκης», αποσύρθηκε –πριν φτάσει στους μαθητές– αναφορά σε βιβλίο γεωγραφίας Β΄ Γυμνασίου σύμφωνα με την οποία η κατεχόμενη Κύπρος ανήκει στην Ασία.

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση «ο υφυπουργός Παιδείας, Νικόλαος Παπαϊωάννου, υποστήριξε στην απάντησή του ότι το πολλαπλό βιβλίο δεν είναι ένας κατάλογος βιβλίων που επιλέγει η εκάστοτε πολιτική ηγεσία ανάλογα με τις απόψεις ή τις προτιμήσεις της. Υπάρχουν κανόνες, υπάρχουν επιστημονικά κριτήρια και διαδοχικά στάδια ελέγχου. Η αξιολόγηση δεν γίνεται με πολιτικά ή ιδεολογικά κριτήρια. Εξετάζεται η επιστημονική εγκυρότητα, η παιδαγωγική και διδακτική καταλληλόλητα, η ποιότητα του υλικού και η συμμόρφωσή του με τις προβλεπόμενες προδιαγραφές».

Δημήτρης Νατσιός

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 2 ώρες πριν

Ηγουμενίτσα: Οι ανατριχιαστικές τελευταίες αναρτήσεις της Πηνελόπης – “Ο άνθρωπος που με γοήτευσε, με απογοήτευσε”

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 16 ώρες πριν

Δήμος Θεσσαλονίκης: Συνεχίζεται σήμερα η ασφαλτόστρωση στην οδό Θεαγένους Χαρίση

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 8 ώρες πριν

ΠΑΣΟΚ για θάνατο Μαζωνάκη: Η υποκρισία έχει και όρια – Ζητούνται άμεσα απαντήσεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 6 ώρες πριν

Καραθανασόπουλος: Χρειάζεται ένα ισχυρό αντίπαλο δέος με πολύ δυνατό ΚΚΕ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 6 ώρες πριν

“Σταθερά απέναντι στη συγκάλυψη”: Συνάντηση του ΔΣ του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων Τεμπών με την Επιτροπή PETI στη Λάρισα

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 9 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: ΙΧ ανετράπη στον Περιφερειακό και κατέληξε στο εργοτάξιο του Flyover – Δείτε βίντεο