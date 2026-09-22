Δημήτρης Νατσιός: Μερικά βιβλία δεν πρέπει να φτάσουν καθόλου στα παιδιά

Υπάρχουν διατυπώσεις στα νέα σχολικά εγχειρίδια που δεν συνάδουν με τις αξίες που θα πρέπει να προβάλλονται στο ελληνικό σχολείο υποστήριξε ο πρόεδρος της «Νίκης» Δημήτρης Νατσιός κατά τη συζήτηση στην Ολομέλεια της επίκαιρης ερώτησης, την οποία είχε καταθέσει σχετικά με το περιεχόμενο των νέων σχολικών εγχειριδίων που εντάσσονται στο σύστημα του πολλαπλού βιβλίου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της «Νίκης», «στο επίκεντρο της συζήτησης τέθηκαν από τον κ. Νατσιό οι αναφορές σε οικογένειες με γονείς ομοφυλόφιλους και το ζήτημα της παρένθετης μητρότητας». «Μερικά βιβλία δεν πρέπει να φτάσουν καθόλου στα παιδιά» όπως τόνισε, υπογραμμίζοντας ότι «ορισμένες διατυπώσεις στα νέα εγχειρίδια δεν συνάδουν με τις αξίες που θα πρέπει να προβάλλονται στο ελληνικό σχολείο. Αλλοιώνουν την παραδοσιακή έννοια της οικογένειας, την αρχαιότατη, καθώς και τους ρόλους του πατέρα και της μητέρας».

Αναφερόμενος στο βιβλίο Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή, σημείωσε ότι περιλαμβάνεται αναφορά στη δυνατότητα απόκτησης παιδιών από ζευγάρια του ίδιου φύλου μέσω παρένθετης μητέρας. «Αυτές οι οικογένειες απαγορεύονται από τη νομοθεσία, δεν προβλέπονται στον αστικό μας κώδικα», σημείωσε.

Ο πρόεδρος της «Νίκης» συνέδεσε το ζήτημα και με τη δημογραφική κατάρρευση, λέγοντας ότι «στα βιβλία αυτά δεν προβάλλονται οι πολύτεκνες οικογένειες». Παράλληλα, σχολίασε τη διαδικασία αξιολόγησης των βιβλίων και τα προσόντα των αξιολογητών, θέτοντας το ερώτημα σχετικά με το ποια είναι τα επιστημονικά προσόντα και η εξειδίκευσή τους.

Επιπλέον, υπενθύμισε ότι, χάρη σε παλαιότερη παρέμβαση της «Νίκης», αποσύρθηκε –πριν φτάσει στους μαθητές– αναφορά σε βιβλίο γεωγραφίας Β΄ Γυμνασίου σύμφωνα με την οποία η κατεχόμενη Κύπρος ανήκει στην Ασία.

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση «ο υφυπουργός Παιδείας, Νικόλαος Παπαϊωάννου, υποστήριξε στην απάντησή του ότι το πολλαπλό βιβλίο δεν είναι ένας κατάλογος βιβλίων που επιλέγει η εκάστοτε πολιτική ηγεσία ανάλογα με τις απόψεις ή τις προτιμήσεις της. Υπάρχουν κανόνες, υπάρχουν επιστημονικά κριτήρια και διαδοχικά στάδια ελέγχου. Η αξιολόγηση δεν γίνεται με πολιτικά ή ιδεολογικά κριτήρια. Εξετάζεται η επιστημονική εγκυρότητα, η παιδαγωγική και διδακτική καταλληλόλητα, η ποιότητα του υλικού και η συμμόρφωσή του με τις προβλεπόμενες προδιαγραφές».