Ερντογάν στον ΟΗΕ: Τα ζητήματα σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο να λυθούν με σχέσεις καλής γειτονίας

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, έστειλε μήνυμα για το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, δηλώνοντας ότι η Τουρκία θέλει τα υπάρχοντα ζητήματα να επιλυθούν με σχέσεις καλής γειτονίας και με βάση το διεθνές δίκαιο.

Στην ομιλία του στον ΟΗΕ, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν επανέφερε παράλληλα την πρόταση της Άγκυρας για τη διοργάνωση Διάσκεψης για την Ανατολική Μεσόγειο, υποστηρίζοντας ότι μια τέτοια πρωτοβουλία μπορεί να βοηθήσει ώστε να βρεθεί κοινό έδαφος μεταξύ των εμπλεκόμενων πλευρών. Η συγκεκριμένη πρόταση έχει διατυπωθεί από τον Τούρκο πρόεδρο και κατά το παρελθόν.

«Επιθυμούμε τα υπάρχοντα ζητήματα στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο να επιλυθούν στη βάση των σχέσεων καλής γειτονίας και σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο», δήλωσε ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, μιλώντας σήμερα στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη.

«Η πρότασή μας για μια Διάσκεψη για την Ανατολική Μεσόγειο θα συμβάλει στη δημιουργία κοινού εδάφους», πρόσθεσε.

Ο Τούρκος πρόεδρος ξεκίνησε την ομιλία του εκφράζοντας τη δυσαρέσκειά του που δεν επετράπη στον πρόεδρο της Παλαιστινιακής Αρχής να παρευρεθεί στη Νέα Υόρκη και δεσμεύθηκε ότι «η Τουρκία θα συνεχίσει να είναι η φωνή του ελεύθερου και κυρίαρχου κράτους της Παλαιστίνης».

Μάλιστα, κάλεσε όλα τα μέλη του ΟΗΕ να αναγνωρίσουν ως ανεξάρτητο το κράτος της Παλαιστίνης.

Στη συνέχεια, ο Ερντογάν στράφηκε εναντίον του Ισραήλ, αναφερόμενος κυρίως στον πόλεμο κατά της Χαμάς στη Γάζα. O Τούρκος πρόεδρος χαρακτήρισε την Χαμάς ως «δύναμη αντίστασης της Γάζας», η οποία συμφώνησε με το σχέδιο του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για ειρήνη στη Γάζα, κατηγορώντας το Ισραήλ ότι εμποδίζει τη διαδικασία.

Σημειώνεται πως η ισραηλινή αντιπροσωπεία που παρευρισκόταν εκεί αποχώρησε από την αίθουσα όταν ξεκίνησε η ομιλία του Τούρκου προέδρου.

«Σήμερα μπορεί να νιώθουμε ασφαλείς και να ζούμε άνετα μακριά από ζώνες συγκρούσεων, αλλά κανείς μας δεν ξέρει τι θα συμβεί αύριο», είπε ο Τούρκος πρόεδρος, κατηγορώντας τον ΟΗΕ για αδράνεια. Κάλεσε, επίσης, να αλλάξει το σύστημα του Οργανισμού -με τα 5 μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας, αφού όπως είπε «ο κόσμος είναι μεγαλύτερος από 5».

Μιλώντας για τη συμφωνία της Μέκκας, ο Ερντογάν είπε ότι «με την αμυντική συμμαχία που δημιουργήθηκε με το Πακιστάν και τη Σαουδική Αραβία, η Τουρκία ενισχύει την αλληλεγγύη και στοχεύει στην εξεύρεση λύσεων σε περιφερειακά προβλήματα».

Στη συνέχεια, ο Τούρκος πρόεδρος αναφέρθηκε στο Κυπριακό και, όπως κάνει κάθε χρόνο από το βήμα του ΟΗΕ, κάλεσε τους παγκόσμιους ηγέτες να αναγνωρίσουν το ψευδοκράτος. «Η κυρίαρχη ισότητα του τουρκοκυπριακού λαού πρέπει να αναγνωριστεί και η ανεπίσημη απομόνωση στην οποία υπόκεινται πρέπει να τερματιστεί», είπε χαρακτηριστικά.

Μιλώντας για τον πόλεμο στην Ουκρανία, ο Ερντογάν δήλωσε ότι οι πρόσφατες επιθέσεις σε εμπορικά πλοία στη Μαύρη Θάλασσα είναι «απαράδεκτες, ανεξάρτητα από το ποιος τις εκτελεί».

«Η Τουρκία θέλει να τερματιστεί ο πόλεμος Ρωσίας-Ουκρανίας με διασφάλιση της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας της Ουκρανίας», τόνισε.

«Με την αναπτυσσόμενη αμυντική της βιομηχανία και την ανθεκτική της οικονομία, η Τουρκία εξακολουθεί να αποτελεί νησί σταθερότητας εν μέσω συγκρούσεων. Ως αναπόσπαστο μέρος της Ευρώπης, η χώρα μας διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη διασφάλιση της ευημερίας και της ασφάλειας της ηπείρου», συνέχισε ο Τούρκος πρόεδρος.

«Η Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, την οποία διοργανώσαμε με επιτυχία τον Ιούλιο, ήταν μια απτή απόδειξη της δέσμευσής μας στην κοινή μας ασφάλεια», είπε.

«Το λέω ανοιχτά: δεν είναι δυνατόν η Ευρώπη να είναι ισχυρότερη και ασφαλέστερη εάν η Τουρκία αποκλειστεί από την αρχιτεκτονική ασφαλείας της», υποστήριξε ο πρόεδρος Ερντογάν.

Πηγή: OnAlert.gr