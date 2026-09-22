Μαργαρίτα Θεοδωράκη: Δεν συμφωνώ καθόλου με την πρακτική του αδερφού μου

Σε μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη, η Μαργαρίτα Θεοδωράκη μίλησε για τον πατέρα της, Μίκη Θεοδωράκη, αλλά και για την οικογένειά της και τη σχέση της με το έργο του σπουδαίου μουσικοσυνθέτη.



Αναφέρθηκε επίσης και στον αδερφό της.

Ο μπαμπάς σας, ακόμα και τελευταία που είχε ανέβει με το αναπηρικό αμαξίδιο πάνω στη σκηνή στο Καλλιμάρμαρο, πώς ένιωθε;

Είχε τέτοια χαρά και τέτοια αγαλλίαση, που δεν μπορώ να σας περιγράψω. Οι καλλιτέχνες αυτό θέλουν: το χειροκρότημα!

Ορισμένες φορές ο αδερφός σας Γιώργος μέσα από τα social media κάνει δημόσιες εκκλήσεις, κάτι που μας έχει θορυβήσει όλους…

Δεν συμφωνώ καθόλου με αυτή την πρακτική. Τα social media έχουν δημόσιο χαρακτήρα. Τα προσωπικά μας δεν πρέπει να βγαίνουν προς τα έξω. Τα εν οίκω μη εν δήμω. Του το έχω επισημάνει δεκάδες φορές. Εχει και αυτός τις μοναξιές του και ζητάει ένα χέρι βοηθείας. Ολοι έχουμε κάποιες στιγμές απελπισίας. Δεν μπορεί να βγαίνουμε στους δρόμους και να φωνάζουμε, «βοηθήστε με».

Μαργαρίτα Θεοδωράκη: «Ζητήσαμε από τον κληρονόμο του Μάνου Χατζιδάκι να κάνουμε κάτι μαζί, αλλά…»



Πώς ζει σήμερα η Μαργαρίτα Θεοδωράκη;

Με τα δεκάδες σκυλιά, γατιά, τα παιδιά μου, τα εγγόνια μου και τη δουλειά μου. Θέλω να συνεχίσω να δουλεύουμε για το έργο του μπαμπά!

Τι θα θέλατε να πείτε στους νέους καλλιτέχνες για τον Μίκη;

Να τον ανακαλύψουν και να τον τραγουδάνε! Οποιος τον ανακαλύπτει γίνεται φανατικός μαζί του, είπε η Μαργαρίτα Θεοδωράκη στην Espresso.