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Θεσσαλονίκη: Έφυγε από τη ζωή η ομότιμη καθηγήτρια Βιολογίας του ΑΠΘ, Στυλιανή Κοκκίνη

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Έφυγε από τη ζωή η ομότιμη καθηγήτρια του Τμήματος Βιολογίας του ΑΠΘ, Στυλιανή Κοκκίνη, η οποία υπήρξε πρωτοπόρα στην καθιέρωση της Συστηματικής Βοτανικής στο Τμήμα Βιολογίας του ΑΠΘ αλλά και στη χώρα.

Την είδηση θανάτου της καθηγήτριας γνωστοποίησε το Τμήμα Βιολογίας, με ψήφισμα που εξέδωσε, όπου αναφέρει ότι «πενθεί την απώλεια της εξαίρετης Συναδέλφου, Δασκάλας και Επιστήμονα, Ομότιμης Kαθηγήτριας Στυλιανής Κοκκίνη, που στο διάστημα της πορείας της σε αυτό το προίκισε με την στέρεη επιστημονική της γνώση, την εργατικότητα και την άνευ όρων προσφορά της».

«Υπηρέτησε το Τμήμα από τα πρώτα χρόνια της ίδρυσής του μέχρι το 2021. Ήταν μια εμβληματική προσωπικότητα. Το ίδιο πρωτοπόρα υπήρξε στην ερευνητική της δραστηριότητα σε τομείς όπως η χημειοταξινόμηση και ποικιλότητα αιθερίων ελαίων, τα αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά, η εθνοβοτανική κ.α.», αναφέρεται στο ψήφισμα του Τμήματος.

Η Στυλιανή Κοκκίνη διετέλεσε Αναπληρώτρια Πρόεδρος του Τμήματος Βιολογίας, διευθύντρια του Τομέα Βοτανικής, διευθύντρια του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διατήρηση της Βιοποικιλότητας και Αειφορική Αξιοποίηση Αυτοφυών Φυτών» και επί σειρά ετών διευθύντρια του Εργαστηρίου Συστηματικής Βοτανικής και Φυτογεωγραφίας.

ΑΠΘ Θεσσαλονίκη

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