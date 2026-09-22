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Θεσσαλονίκη: Σβήστηκε το γκράφιτι στο “Βικελίδης” που προκάλεσε εισαγγελική παρέμβαση – Δείτε εικόνες

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THESTIVAL TEAM

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Σβήστηκε το γκράφιτι που υπήρχε εξωτερικά του γηπέδου “Κλεάνθης Βικελίδης” και προκάλεσε εισαγγελική παρέμβαση.

Το γκράφιτι έχει καλυφθεί με μαύρη μπογιά. Υπενθυμίζεται πως μετά από αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μέσω των οποίων εκφράστηκαν αντιδράσεις για το περιεχόμενό, υπήρξε εισαγγελική παρέμβαση.

Με την παρέμβαση εισαγγελέα διατάχθηκε επείγουσα προκαταρκτική έρευνα για να διαπιστωθεί εάν το μήνυμα που αποτυπώνεται στο γκράφιτι συνιστά προτροπή ή υποκίνηση σε βία κι εάν προκύπτουν ποινικές ευθύνες. Στο πλαίσιο της έρευνας εξετάζεται εάν στοιχειοθετείται το αδίκημα της διέγερσης σε διάπραξη εγκλημάτων, βιαιοπραγίες ή διχόνοια, όπως είχε μεταδώσει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Θεσσαλονίκη

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