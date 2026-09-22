Δημογλίδου: Δεν αποκλείεται η εμπλοκή τρίτου προσώπου στην υπόθεση Μαζωνάκη, υπάρχουν αποκλίσεις στις καταθέσεις των εργαζομένων στο ιατρείο

Νέα στοιχεία για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη έδωσε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ. Κωνσταντία Δημογλίδου, μιλώντας στον ΣΚΑΪ, αναφέροντας ότι δεν αποκλείεται να προκύψει και η εμπλοκή τρίτου προσώπου από την εξέλιξη της έρευνας. Παράλληλα, αποκάλυψε ότι οι καταθέσεις των εργαζομένων στο ιατρείο στο Κολωνάκι, όπου πέθανε ο γνωστός τραγουδιστής, δεν συμπίπτουν απόλυτα μεταξύ τους, καθώς παρουσιάζουν αποκλίσεις ως προς τους χρόνους και άλλα στοιχεία που εξετάζουν οι Αρχές.

Η κυρία Δημογλίδου αναφέρθηκε επίσης στην πορεία της προανάκρισης, στα ψηφιακά πειστήρια που έχουν διαβιβαστεί στην ανάκριση, αλλά και στις έρευνες που συνεχίζονται για την πλήρη αποσαφήνιση των συνθηκών θανάτου.

«Εμείς σχηματίσαμε μία δικογραφία για τις συνθήκες θανάτου ενός ανθρώπου. Ουσιαστικά φτάσαμε στο νοσοκομείο όταν ενημερωθήκαμε ότι μεταφέρθηκε από ιδιωτικό χώρο αυτός ο άνθρωπος, νεκρός. Γι’ αυτό ακριβώς και επενέβη αυτοεπάγγελτα η αστυνομία, για να διερευνήσει τις συνθήκες θανάτου ενός ανθρώπου σε ιδιωτικό χώρο. Είτε αυτός είναι ιατρείο, είτε είναι οικία, γίνεται σε κάθε περίπτωση».

«Είπαμε ότι την πρώτη στιγμή ότι ήταν διαφορετικά αυτά που βρήκαν στην πορεία οι αστυνομικοί σε σχέση με αυτά που κατέθεταν αρχικά οι γιατροί στις ένορκες καταθέσεις τους, ως μάρτυρες το πρώτο εκείνο βράδυ», δήλωσε.

Στη συνέχεια, σύμφωνα με την εκπρόσωπο της ΕΛ.ΑΣ., στην έρευνα προστέθηκαν και στοιχεία από ψηφιακά πειστήρια. «Η διεύθυνση εγκληματολογικών ερευνών έδωσε δύο εκθέσεις στην ανάκριση. Είναι ακόμα σε εξέλιξη αυτή η διαδικασία με τα ψηφιακά πειστήρια», σημείωσε.

«Δεν μπορούμε να αποκλείσουμε ότι υπάρχει άλλος εμπλεκόμενος»

Η εκπρόσωπος της ΕΛ.ΑΣ. άφησε, μάλιστα, ανοικτό το ενδεχόμενο να προκύψει και άλλο πρόσωπο από την έρευνα. «Θα πρέπει να περιμένουμε γιατί δεν μπορούμε να αποκλείσουμε ότι υπάρχει οποιοσδήποτε άλλος εμπλεκόμενος με οποιονδήποτε τρόπο. Αν παρείχε οποιαδήποτε συνδρομή στους δύο κατηγορούμενους που έχουν προφυλακιστεί»», δήλωσε χαρακτηριστικά.

«Δεν συμπίπτουν οι καταθέσεις των εργαζομένων»

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε η κυρία Δημογλίδου στις καταθέσεις των εργαζομένων στο ιατρείο στο Κολωνάκι, επισημαίνοντας ότι υπάρχουν αποκλίσεις μεταξύ τους.

«Δεν συμπίπτουν απόλυτα οι καταθέσεις των εργαζομένων του ιατρείου στο Κολωνάκι μεταξύ τους. Εννοώ ως προς τους χρόνους και ως προς άλλα στοιχεία που είχαμε συλλέξει κατά τη διάρκεια της προανάκρισης», είπε.

Όπως εκτίμησε, οι εργαζόμενοι αναμένεται να κληθούν και στο πλαίσιο της ανάκρισης προκειμένου να δώσουν διευκρινίσεις.

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ. αναφέρθηκε και στα πρόσωπα που προστέθηκαν στην έρευνα κατά τη διάρκεια της ανακριτικής διαδικασίας.

«Τα επιπλέον πρόσωπα προέκυψαν κατά την ανάκριση, όταν είχε ξεκινήσει ήδη η διαδικασία της ανάκρισης. Από εκεί και πέρα, καλούνται από τον ανακριτή για να δώσουν εξηγήσεις», ανέφερε.

Σε ό,τι αφορά τα δύο πρόσωπα που έχουν προφυλακιστεί, η κ. Δημογλίδου δήλωσε ότι για την Αστυνομία η εμπλοκή τους είχε προκύψει από την αρχή, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι ο βαθμός ευθύνης τους αποτελεί ζήτημα που θα κριθεί από τη Δικαιοσύνη.

«Για εμάς, η εμπλοκή ήταν ξεκάθαρη από την αρχή των δύο προσώπων που έχουν προφυλακιστεί. Θα δούμε σε τι βαθμό ο καθένας, αυτό θα το αποφασίσει η Δικαιοσύνη. Από εκεί και πέρα, θα συμπληρώσουμε με τα υπόλοιπα στοιχεία την έρευνα, ώστε να έχει πλήρη εικόνα ο ανακριτής», σημείωσε.

Καθοριστικής σημασίας για την εξέλιξη της έρευνας αναμένεται να είναι η ολοκλήρωση της εξέτασης των ψηφιακών πειστηρίων, αλλά και τα στοιχεία που θα προκύψουν από την άρση του τηλεφωνικού απορρήτου.

«Θα πρέπει να ολοκληρώσουμε με την εξέταση των ψηφιακών πειστηρίων. Οποιοδήποτε δεδομένο προκύψει, θα πρέπει να δοθεί στην ανάκριση. Και της άρσης τηλεφωνικού απορρήτου. Είναι πολύ σημαντικό. Για να δούμε τα στοιχεία, για να δούμε ποιος έστελνε τι, τι συνομιλίες υπήρχαν», τόνισε η κυρία Δημογλίδου.

Δεν είχε προηγηθεί επίσημη καταγγελία για το ιατρείο

Η κυρία Δημογλίδου διευκρίνισε, παράλληλα, ότι δεν είχε καταγραφεί στην Αστυνομία κάποια επίσημη καταγγελία για το συγκεκριμένο ιατρείο, ούτε πριν ούτε μετά το περιστατικό.

«Καμία καταγγελία δεν είχε γίνει στην Αστυνομία επισήμως για αυτό το ιατρείο. Ούτε πριν το περιστατικό, ούτε μετά το περιστατικό. Δεν έχει έρθει τουλάχιστον στην αστυνομία», ανέφερε.

Τέλος, η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ. αναφέρθηκε στις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στο ιατρείο και στις οικίες του Γιώργου Μαζωνάκη και των δύο κατηγορουμένων.

«Οι έρευνες, οι δικές μας, περιορίστηκαν στο ιατρείο και στις οικίες και του θύματος και των δύο κατηγορούμενων, χωρίς βέβαια να υπάρχουν ιδιαίτερα ευρήματα που να βοηθήσουν την έρευνα. Δεν βρέθηκαν χρήματα, απ’ όσο γνωρίζω στα σπίτια, ούτε χρηματοκιβώτιο», σημείωσε.