Αυστραλία: Έκλεψαν πάνω από 800.000 μέλισσες, άφησαν όμως το μέλι

Υπολογίζεται ότι 800.000 μέλισσες, αξίας δεκάδων χιλιάδων δολαρίων, κλάπηκαν από μελισσοκομικές εγκαταστάσεις στο βόρειο Κουίνσλαντ της Αυστραλίας.

Ο κλάδος ήδη αντιμετωπίζει σοβαρές δυσκολίες λόγω της άφιξης αυτόν τον μήνα του παρασίτου βαρρόα (Varroa).

Ο Τομ Μπίντνερ, μελισσοκόμος από το Atherton Tablelands, δυτικά του Κερνς, δήλωσε ότι 44 αποικίες κλάπηκαν από τρεις διαφορετικούς μελισσοκόμους, σύμφωνα με τον Theguardian.

Un inusual robo de más de 800.000 abejas desconcierta al norte de Australia: qué se sabe | Por Ismael Yasnikowski https://t.co/kjJVDw6UZK — Infobae América (@infobaeamerica) September 21, 2026

«Αυτό δεν έχει τελειώσει ακόμη», είπε. «Έχουμε τόσες πολλές αποικίες να ελέγξουμε. Συνεχίζουμε να πηγαίνουμε από το ένα σημείο στο άλλο και να ελέγχουμε όλες τις διαφορετικές εγκαταστάσεις μας».

Υπολόγισε ότι κάθε κυψέλη περιείχε τουλάχιστον 20.000 μέλισσες, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό σε περισσότερες από 800.000.

Οι φερόμενες κλοπές έγιναν σε πολλές διαφορετικές ιδιοκτησίες και περιοχές και απαιτούσαν οργανωμένη επιχείρηση και εξειδικευμένο εξοπλισμό.

Αντί να διακινδυνεύσουν να γίνουν αντιληπτοί κλέβοντας ολόκληρη την κυψέλη, οι δράστες αφαίρεσαν αυτό που είναι γνωστό ως πλαίσιο γόνου (brood box). Έτσι, από μακριά η κυψέλη φαίνεται ανέγγιχτη.

«Έρχονται με ένα φορτηγό γεμάτο εξοπλισμό και ουσιαστικά μεταφέρουν τα πλαίσια μας στις δικές τους κυψέλες… και στη συνέχεια ξαναστήνουν τις δικές μας κυψέλες, ώστε να μην αντιληφθούν οι καλλιεργητές ότι κάποιος έχει επέμβει», δήλωσε ο Μπίντνερ.

Οι κλέφτες δεν πήραν ούτε το μέλι, το οποίο παρέμεινε μέσα στις κυψέλες.

Ο ίδιος υποψιάζεται ότι οι δράστες πιθανότατα είναι άτομα που γνωρίζουν καλά τον κλάδο. Οι μελισσοκόμοι, είπε, δεν θα χάσουν μόνο τις κλεμμένες μέλισσες αλλά και τα έσοδα από τα συμβόλαια επικονίασης, τα οποία μπορεί να ανέρχονται σε χιλιάδες δολάρια. Παράλληλα, οι καλλιεργητές θα υποστούν απώλειες λόγω της χαμηλότερης ποιότητας της ανθοφορίας και της επικονίασης.

Ο Μπίντνερ δήλωσε ότι πρόκειται για τη μεγαλύτερη κλοπή που θυμάται, αν και δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει κάτι τέτοιο.

Αυτή την περίοδο βρίσκεται στο αποκορύφωμά της η εποχή του αβοκάντο στο βόρειο Κουίνσλαντ και οι κυψέλες τοποθετούνται σε αγροκτήματα της περιοχής στο πλαίσιο συμβολαίων επικονίασης με τοπικούς καλλιεργητές. Άλλες κυψέλες απλώς αφήνονται στην άκρη του δρόμου.

«Όσον αφορά την ασφάλεια, στο παρελθόν αφήναμε τις μέλισσες να κάνουν το μεγαλύτερο μέρος της δουλειάς… Κατά καιρούς, σίγουρα συμβαίνει να προσπαθεί κάποιος να πειράξει μια κυψέλη», είπε. «Συνήθως φτάνουν περίπου 30 δευτερόλεπτα μέσα στη διαδικασία και φεύγουν».

Ο ντετέκτιβ Μπεν Κρος, από την ομάδα αγροτικής και κτηνοτροφικής εγκληματικότητας της Mareeba, δήλωσε στο ABC ότι και ο ίδιος πιστεύει πως ο δράστης είναι «επαγγελματίας αγρότης» και όχι κάποιος ερασιτέχνης.

Η απειλή της Βαρρόα

Την ίδια ώρα, η περιοχή του βόρειου Κουίνσλαντ κατέγραψε την πρώτη εμφάνιση του ακάρεος Βαρρόα μόλις μία εβδομάδα πριν, νότια του Κερνς.

Η Μέγκαν Ο’Μάρα, καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο του Κουίνσλαντ, δήλωσε ότι έχουν ήδη δαπανηθεί περισσότερα από 100 εκατομμύρια δολάρια για την αντιμετώπιση της εξάπλωσης του παρασίτου από τότε που εμφανίστηκε στο Νιούκαστλ το 2022, αλλά οι διαθέσιμες θεραπείες έχουν περιορισμένη αποτελεσματικότητα.

Το κόστος για τον κλάδο σε περίπτωση ανεξέλεγκτης εξάπλωσης υπολογίζεται ότι μπορεί να φτάσει το 1 δισεκατομμύριο δολάρια σε διάστημα 30 ετών.

Η Αυστραλία εγκατέλειψε επίσημα την προσπάθεια εξάλειψης του παρασίτου το 2023.

Η Ο’Μάρα συμμετέχει σε μια διεθνή προσπάθεια για την ανάπτυξη αποτελεσματικότερης θεραπείας. Μία από τις βασικές υποψήφιες θεραπείες χρησιμοποιεί τεχνολογία mRNA, η οποία αναπτύχθηκε αρχικά σε μεγάλο βαθμό κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19.

«Θα ήθελα να πω ότι είναι πολύ κοντά. Ναι, απέχουμε ακόμη μερικά χρόνια, αλλά σημειώνουμε πρόοδο», είπε.

Ο Μπίντνερ χαρακτήρισε τις κλοπές και το παράσιτο «διπλό χτύπημα» για τον κλάδο.

Όπως είπε, το βόρειο Κουίνσλαντ είναι ιδιαίτερα εκτεθειμένο, επειδή ο ζεστός καιρός σημαίνει ότι οι μέλισσες αναπαράγονται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Το παράσιτο αναπαράγεται μέσα στον γόνο των μελισσών. Αυτό σημαίνει ότι οι μελισσοκόμοι θα πρέπει να βρίσκονται συνεχώς σε επιφυλακή.

«Δεν έχουμε εντοπίσει ακόμη ακάρεα στις αποικίες μας, αλλά θα έπρεπε να αφιερώνουμε τον χρόνο και την ενέργειά μας σε αυτό», είπε. «Και αντί γι’ αυτό, έχουμε αυτή τη σειρά κλοπών».