Θεσσαλονίκη: “Συναντήσεις Πνευμονολογίας” με επίκεντρο τον καρκίνο του πνεύμονα και τις αναπνευστικές λοιμώξεις

Οι «Συναντήσεις Πνευμονολογίας: Καρκίνος του Πνεύμονα και Αναπνευστικές Λοιμώξεις», η ξεχωριστή διοργάνωση της Πνευμονολογικής Κλινικής ΑΠΘ και του Αριστοτέλειου Ινστιτούτου Πνευμονολογίας πραγματοποιούνται στις 25-27 Σεπτεμβρίου 2026 με ιδιαίτερο συμβολισμό, καθώς συμπίπτουν με τη συμπλήρωση 60 χρόνων από την ίδρυση της Κλινικής.

Το επιστημονικό πρόγραμμα της φετινής διοργάνωσης εστιάζει στις σύγχρονες εξελίξεις στον καρκίνο του πνεύμονα και τις αναπνευστικές λοιμώξεις με σκοπό να αναδείξει στοχευμένα και διεξοδικά τα δύο αυτά καίρια πεδία της πνευμονολογίας.

Οι «Συναντήσεις Πνευμονολογίας» με έμφαση στην ενεργό διάδραση συμμετεχόντων και ομιλητών, διαφοροποιούνται από την παραδοσιακή μορφή των συνεδρίων και έχουν εντάξει στο επιστημονικό τους πρόγραμμα debate, παρουσιάσεις περιστατικών και διαλέξεις, καθώς και στρογγυλά τραπέζια που ακολουθούνται από ανοιχτές συζητήσεις διαμορφώνοντας ένα πλαίσιο δημιουργικού και ουσιαστικού επιστημονικού διαλόγου. Παράλληλα, στο πρόγραμμα ιδιαίτερη θέση έχουν παρουσιάσεις από νοσηλευτές και νοσηλεύτριες αναγνωρίζοντας με τον τρόπο αυτό την καθοριστική τους συμβολή στην ολοκληρωμένη προσέγγιση των αναπνευστικών ασθενών, ενώ επίσης περιλαμβάνονται σε μικρότερη έκταση θέματα που αφορούν τις Διάμεσες Πνευμονοπάθειες και τα Αποφρακτικά Νοσήματα.

Με επίκεντρο τον ασθενή οι «Συναντήσεις Πνευμονολογίας» προσανατολίζονται στη διαμόρφωση ενός γόνιμου πεδίου ανταλλαγής απόψεων και κλινικής εμπειρίας μεταξύ πνευμονολόγων, ιατρών άλλων ειδικοτήτων και επαγγελματιών υγείας. Στόχος είναι να ενημερωθούν και να επεκτείνουν τους ορίζοντες τους νεότεροι και παλαιότεροι συνάδελφοι γιατροί που εργάζονται με διαφορετικούς ρόλους στο σύστημα υγείας και έχουν κοινούς προβληματισμούς για ζητήματα που ανακύπτουν στην καθημερινή πρακτική.

Πρόκειται για ένα δημιουργικό τριήμερο που θα λειτουργήσει ως πεδίο επιστημονικής συνάντησης με την προσδοκία να γίνει επεξεργασία μέσα από σύγχρονες κλινικές προσεγγίσεις, να απαντηθούν και να αναλυθούν ζητήματα για την φροντίδα και τη διαχείριση των ασθενών με καρκίνο του πνεύμονα και τις λοιμώξεις του αναπνευστικού.

Η Τελετή Έναρξης των «Συναντήσεων Πνευμονολογίας: Καρκίνος του Πνεύμονα και Αναπνευστικές Λοιμώξεις» θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 2026 και ώρα 21:00 (Electra Palace, Αίθουσα «Makedonia») σε με ιδιαίτερη εκδήλωση με συμβολική σημασία, καθώς συμπίπτει με τη συμπλήρωση 60 χρόνων από την ίδρυση της Πνευμονολογικής Κλινικής ΑΠΘ.

Στην Τελετή Έναρξης θα απευθύνουν χαιρετισμό εκπρόσωποι της Διοίκησης του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «Γ. Παπανικολάου» και θα ακολουθήσει ομιλία από την κ. Κατερίνα Μανίκα, Καθηγήτρια Πνευμονολογίας και Διευθύντρια της Πανεπιστημιακής Πνευμονολογικής Κλινικής με θέμα «60 χρόνια Πνευμονολογική Κλινική ΑΠΘ».

Η βραδιά θα ολοκληρωθεί με τη συμμετοχή της Χορωδίας του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης και cocktail υποδοχής με μουσική συνοδεία από το κουαρτέτο εγχόρδων Crisantemi.

Οι «Συναντήσεις Πνευμονολογίας» πραγματοποιούνται στο ξενοδοχείο Electra Palace (Αριστοτέλους 9).

Για εγγραφές και για να δείτε το επιστημονικό πρόγραμμα:

https://voyagertravel.gr/microsites/PulmonologyMeetings

Διοργάνωση: Πνευμονολογική Κλινική ΑΠΘ και Αριστοτέλειο Ινστιτούτο Πνευμονολογίας