GNTM: Συγκίνησε τους κριτές το ταξίδι του Shayan από το Ιράν ως τις οντισιόν: “Με κορόιδευαν όταν έλεγα ότι ήθελα να γίνω μοντέλο”

Με χαμόγελο μπροστά στους κριτές του GNTM στάθηκε ο Shayan, το βράδυ της Δευτέρας, όπως παρακολουθήσαμε στην πρεμιέρα του νέου κύκλου στο πρόγραμμα του STAR.

Ο νεαρός από το Ιράν που ασχολείται σαν dj με τη μουσική, ζωγραφίζοντας παράλληλα, θέλησε να εκφράσει τη διάθεση να καταπιαστεί επαγγελματικά πια με το μόντελινγκ.

“Με είχαν κοροϊδέψει παλιά, όταν έλεγα ότι ήθελα να γίνω μοντέλο. “Είσαι ψηλός, αλλά δεν έχεις τη μούρη και το σώμα” μου έλεγαν. Το ακούω αλλά ξέρω ποιος είμαι, τι είμαι” εκμυστηρεύτηκε χαρακτηριστικά ο Shayan στην κάμερα του GNTM.

Στη συνέχεια, ενώ αφηγήθηκε στους κριτές του ριάλιτι μόδας πως βρέθηκε από την Τεχεράνη στην Ελλάδα, ο νεαρός παίκτης έφερε από το χέρι και την μητέρα του στην πασαρέλα του GNTM.

“Ήρθαμε πριν 9 – 10 χρόνια, ήμουν πολύ μικρή και δεν ήξερα τι πρέπει να κάνω με τον Shayan. Μετά, όμως, το βρήκαμε. Ο μπαμπάς του δεν ξέρω που είναι, δεν μιλάμε καθόλου” παραδέχθηκε, εν συνεχεία, η μητέρα του μελαχρινού διαγωνιζομένου αποκαλύπτοντας πως πήρε την απόφαση να αφήσει το Ιράν μιας και άλλαξε τη θρησκεία της.

Για την ιστορία του GNTM, μάλιστα, ο Shayan από την Τεχεράνη πήρε το εισιτήριο για την επόμενη φάση και θα τον δούμε ξανά στα επόμενα επεισόδια που θα προβληθούν στο πρόγραμμα του STAR.