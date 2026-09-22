Ύπνος: 7 βασικοί λόγοι που ξυπνάτε πάντα κουρασμένοι

Ξυπνάτε κουρασμένοι, παρότι κοιμηθήκατε αρκετά; Τι μπορεί να συμβαίνει και πώς ο ύπνος επηρεάζειτον οργανισμό σας.

Το ξυπνητήρι χτυπά και οι ώρες ύπνου φαίνονται αρκετές. Κι όμως, σηκώνεστε με βαριά μάτια, δυσκολεύεστε να συγκεντρωθείτε και νιώθετε ότι χρειάζεστε κι άλλο ύπνο. Αν αυτό συμβαίνει συχνά, αξίζει να αναζητήσετε την αιτία.

Οι ώρες που περνάμε στο κρεβάτι δεν δείχνουν πάντα πόσο καλά κοιμηθήκαμε. Ο ύπνος μπορεί να διακόπτεται μέσα στη νύχτα ή να γίνεται σε ώρες που δεν ταιριάζουν με τον βιολογικό μας ρυθμό. Έτσι, ακόμη και μια «γεμάτη» νύχτα μπορεί να μη μας αφήνει ξεκούραστους.

1.Μήπως ο ύπνος σας διακόπτεται χωρίς να το καταλαβαίνετε;

Μικρά, επαναλαμβανόμενα ξυπνήματα μπορεί να περνούν απαρατήρητα. Θόρυβος, πόνος, συχνή ανάγκη για ούρηση ή δυσκολία να διατηρήσετε τον ύπνο σας μπορεί να επηρεάζουν τη νύχτα περισσότερο απ’ όσο αντιλαμβάνεστε το πρωί.

Μια αιτία που χρειάζεται προσοχή είναι η υπνική άπνοια.

Η αναπνοή διακόπτεται και ξαναρχίζει κατά τη διάρκεια του ύπνου. Ενδείξεις είναι το δυνατό ροχαλητό, οι παύσεις στην αναπνοή που παρατηρεί κάποιος άλλος, το ξύπνημα με αίσθημα πνιγμού, η ξηροστομία ή ο πρωινός πονοκέφαλος. Στις γυναίκες, η άπνοια μπορεί να εμφανίζεται κυρίως ως κόπωση ή αϋπνία, χωρίς έντονο ροχαλητό. Η διάγνωση, όταν υπάρχει υποψία, γίνεται με αξιολόγηση από γιατρό και ενδεχομένως μελέτη ύπνου. Τα πόδια σας ησυχάζουν τη νύχτα;

Η έντονη ανάγκη να κινήσετε τα πόδια όταν ξαπλώνετε, ιδίως αν συνοδεύεται από δυσάρεστες αισθήσεις που υποχωρούν προσωρινά με την κίνηση, μπορεί να σχετίζεται με το σύνδρομο ανήσυχων ποδιών. Τα συμπτώματα είναι συνήθως χειρότερα το βράδυ και μπορούν να δυσκολεύουν τόσο την έλευση όσο και τη διατήρηση του ύπνου. Παίζει ρόλο η ώρα που κοιμάστε;

Ο οργανισμός ακολουθεί έναν εσωτερικό ρυθμό ύπνου και εγρήγορσης. Οι συχνές αλλαγές ωραρίου και η εργασία σε βάρδιες μπορεί να τον απορρυθμίσουν. Κάποιος μπορεί, για παράδειγμα, να κοιμάται αρκετές ώρες μέσα στην ημέρα μετά από νυχτερινή εργασία και παρ’ όλα αυτά να δυσκολεύεται να νιώσει ξεκούραστος. Είναι υπνηλία ή έλλειψη ενέργειας;

Η διάκριση βοηθά στην αναζήτηση της αιτίας. Υπνηλία είναι η τάση να αποκοιμιέστε μέσα στην ημέρα. Κόπωση είναι η αίσθηση ότι σας λείπει η ενέργεια, ακόμη κι αν δεν θέλετε απαραίτητα να κοιμηθείτε.

Η επίμονη κόπωση μπορεί να σχετίζεται με αναιμία ή έλλειψη σιδήρου, διαταραχές του θυρεοειδούς, διαβήτη, χρόνιο πόνο ή άλλες καταστάσεις υγείας. Το άγχος και η κατάθλιψη μπορούν επίσης να επηρεάζουν τον ύπνο και την ενέργεια. Στην περιεμμηνόπαυση, οι αλλαγές στον ύπνο μπορεί να συμβάλλουν στην πρωινή εξάντληση· αυτό όμως δεν σημαίνει ότι κάθε κόπωση οφείλεται στις ορμόνες.

Μπορεί να φταίει κάτι που παίρνετε;

Ορισμένα φάρμακα, όπως υπνωτικά, αντιισταμινικά ή κάποια φάρμακα για την πίεση, μπορεί να προκαλούν νωθρότητα ή κόπωση. Αν παρατηρήσατε αλλαγή μετά την έναρξη μιας αγωγής, συζητήστε το με τον γιατρό σας. Μην αλλάξετε ή διακόψετε μόνοι σας το φάρμακο. Πότε χρειάζεται να το διερευνήσετε;

Αν ξυπνάτε συστηματικά κουρασμένοι, αν η υπνηλία επηρεάζει την εργασία ή την οδήγηση ή αν κάποιος έχει παρατηρήσει παύσεις στην αναπνοή σας τη νύχτα, μιλήστε με γιατρό. Αναφέρετε επίσης αν η κόπωση συνοδεύεται από άλλα συμπτώματα, όπως ανεξήγητη απώλεια βάρους ή πυρετό.

Για λίγες ημέρες, σημειώστε τι ώρα κοιμάστε και ξυπνάτε, αν σηκώνεστε μέσα στη νύχτα, αν ροχαλίζετε και πώς αισθάνεστε κατά τη διάρκεια της ημέρας. Αυτές οι πληροφορίες μπορούν να βοηθήσουν τον γιατρό να κρίνει αν χρειάζεται έλεγχος για κάποια πάθηση ή διαταραχή ύπνου.

Μέχρι τότε, ένα σταθερό ωράριο, ένα ήσυχο και σκοτεινό υπνοδωμάτιο και η αποφυγή καφεΐνης αργά μέσα στην ημέρα είναι χρήσιμα πρώτα βήματα. Όταν όμως η εξάντληση επιμένει, χρειάζεται να βρεθεί γιατί συμβαίνει.

Πηγή: iatropedia.gr