Ηλεκτρικό ρεύμα: Σημαντική υποχώρηση της χονδρικής τιμής κατά 27%

Σημαντική υποχώρηση καταγράφει η τιμή χονδρικής της ηλεκτρικής ενέργειας αύριο Τετάρτη σε σύγκριση με την σημερινή ημέρα, παραμένοντας ωστόσο σε υψηλά επίπεδα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Χρηματιστηρίου Ενέργειας η τιμή για την αυριανή ημέρα διαμορφώνεται στα 153,87 ανά μεγαβατώρα έναντι 211,76 ευρώ σήμερα, καταγράφοντας μείωση 27%.

Η μέση τιμή για το Σεπτέμβριο έως τώρα κυμαίνεται στα 160 ευρώ ανά μεγαβατώρα, από 133,4 ευρώ τον Αύγουστο και 92,77 ευρώ τον περυσινό Σεπτέμβριο.

Η διακύμανση των τιμών το ερχόμενο επταήμερο θα προσδιορίσει την μέση τιμή του Σεπτεμβρίου στην οποία βασίζονται οι προμηθευτές για τη διαμόρφωση των τιμών λιανικής τον επόμενο μήνα.

Βασική αιτία της αύξησης των τιμών είναι η άνοδος των διεθνών τιμών του φυσικού αερίου που ξεπέρασαν τις προηγούμενες ημέρες και τα 80 ευρώ ανά μεγαβατώρα ενώ σήμερα υποχωρούν στο επίπεδο των 70 ευρώ.