Σταθερά υπέρ της κεντρικής διαχείρισης ο ΠΑΟΚ – Τι είπε ο Ιβάν Σαββίδης στη σύσκεψη των ιδιοκτητών των ΠΑΕ

Τη σταθερή θέση του ΠΑΟΚ υπέρ της κεντρικής διαχείρισης των τηλεοπτικών δικαιωμάτων της Super League επανέλαβε ο Ιβάν Σαββίδης στη σύσκεψη των ιδιοκτητών των ΠΑΕ, που πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Τρίτης.

Ο ισχυρός άνδρας του ΠΑΟΚ πήρε τον λόγο αμέσως μετά την εισήγηση του Γιάννη Αλαφούζου και κατέστησε σαφές πως ο Δικέφαλος παραμένει σταθερός στη θέση που έχει εκφράσει εδώ και αρκετό καιρό, υπέρ της κεντρικής διαχείρισης, με στόχο την αύξηση της αξίας του τηλεοπτικού προϊόντος, την ενίσχυση των μικρότερων σε δυναμική ομάδων και τη δημιουργία ενός πιο ανταγωνιστικού πρωταθλήματος.

Σημείωσε, ωστόσο, πως για να συμβεί αυτό θα πρέπει να συμφωνηθούν τα κατάλληλα κριτήρια και ο τρόπος λειτουργίας του μοντέλου.

Στο πλαίσιο αυτό, ο πρόεδρος του ΠΑΟΚ τάχθηκε υπέρ της πρότασης να απευθυνθεί η Λίγκα σε εξειδικευμένη εταιρεία, όπως για παράδειγμα η Deloitte, προκειμένου να καταρτίσει μία ολοκληρωμένη πρόταση για το πώς μπορεί να λειτουργήσει η κεντρική διαχείριση προς όφελος όλων των ομάδων.

Παράλληλα, ο Ιβάν Σαββίδης υποστήριξε και την πρόταση του Γιάννη Αλαφούζου προς την κυβέρνηση για αύξηση των εσόδων των ΠΑΕ από τη φορολογία του στοιχήματος, θέτοντας μάλιστα το θέμα με χαρακτηριστικό τρόπο, καλώντας όποιον διαφωνεί και επιθυμεί μικρότερα έσοδα για τις ομάδες να τοποθετηθεί σχετικά.

«Πάντα μέσα από γόνιμο διάλογο, μακριά από φωνές, εντάσεις και προσωπικά παράπονα και φυσικά πάντα με δημιουργικές προτάσεις. Κι αυτή τη στάση ακολουθήσαμε και σήμερα. Εμείς θέλουμε λύσεις και όχι εντυπώσεις», ήταν το χαρακτηριστικό μήνυμα του ΠΑΟΚ μετά τη σύσκεψη.

Πηγή: sdna.gr