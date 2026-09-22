Χαλκιδική: Ανησυχία στον Νέο Μαρμαρά μετά τις επιθέσεις σε 2χρονο και 46χρονο και τις συχνές εμφανίσεις λύκου

Ανησυχία προκαλεί στον Νέο Μαρμαρά Χαλκιδικής η εμφάνιση λύκου, ο οποίος έχει καταγραφεί να κινείται κοντά στην παραλία, στη μαρίνα και σε καταστήματα της περιοχής.

Κάτοικοι έχουν καταγράψει με τα κινητά τους τηλέφωνα άγριο ζώο να κινείται ακόμη και σε σημεία με ανθρώπινη παρουσία, ενώ επαγγελματίες αναφέρουν ότι το έχουν δει κοντά σε καταστήματα και τουριστικές εγκαταστάσεις.

«Εγώ έχω το εγγονάκι μου στο σπίτι και φοβάμαι να το βγάλω», αναφέρει κάτοικος, ενώ άλλος περιγράφει ότι βρέθηκε σε απόσταση περίπου τεσσάρων μέτρων από το ζώο.

Σύμφωνα με ιδιοκτήτη beach bar, το προηγούμενο βράδυ λύκος καταγράφηκε να κινείται ανάμεσα στις ξαπλώστρες, ενώ την περασμένη εβδομάδα άγριο ζώο μπήκε ακόμη και μέσα στο κατάστημά του. Κάτοικοι αναφέρουν επίσης εξαφανίσεις γατών στην περιοχή.

Η νέα κινητοποίηση των κατοίκων έρχεται λίγες ημέρες μετά τις επιθέσεις σε ένα 2χρονο αγοράκι και έναν 46χρονο Σέρβο τουρίστα.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες έχουν επιβεβαιώσει την παρουσία λύκου στην ευρύτερη περιοχή. Ωστόσο, παραμένει υπό διερεύνηση εάν το ζώο που επιτέθηκε στο 2χρονο παιδί ήταν λύκος και εάν πρόκειται για το ίδιο ζώο που είχε εμπλακεί σε περιστατικά κατά το προηγούμενο έτος.