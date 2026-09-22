Εθνική ποδοσφαίρου: Χωρίς προβλήματα η τελευταία προπόνηση της “γαλανόλευκης” πριν την αναχώρηση για το Βελιγράδι

Η Εθνική ποδοσφαίρου συνέχισε χωρίς προβλήματα την προετοιμασία της για το ματς με τη Σερβία (24/09, 21:45), το οποίο θα είναι το πρώτο της στην πρώτη κατηγορία του Nations League.

Όλοι οι παίκτες της Εθνικής ποδοσφαίρου συμμετείχαν κανονικά στην απογευματινή προπόνηση του Ιβάν Γιοβάνοβιτς, που περιελάμβανε ζέσταμα, ασκήσεις τακτικής και ολοκληρώθηκε με δίτερμα σε μικρό χώρο.

Η αποστολή της «γαλανόλευκης» θα αναχωρήσει την Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου στις 12:00 από το «Ελ. Βενιζέλος» με προορισμό το Βελιγράδι για την αναμέτρηση του Nations League με τη Σερβία.

Το πρόγραμμα της Εθνικής Ελλάδας στο Nations League:

24/09/26 Σερβία – Ελλάδα 21:45

27/09/26 Γερμανία – Ελλάδα 21:45

01/10/26 Ελλάδα – Ολλανδία 21:45 (Τούμπα)

04/10/26 Ελλάδα – Γερμανία 21:45 (Τούμπα)

13/11/26 Ολλανδία – Ελλάδα 21:45

16/11/26 Ελλάδα – Σερβία 21:45 (Πανθεσσαλικό Στάδιο)