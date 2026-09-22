Ηράκλειο Κρήτης: Αυτοκίνητο αναποδογύρισε στη μέση του δρόμου, στο νοσοκομείο η 50χρονη οδηγός – Δείτε βίντεο

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης στην Ανδρέα Παπανδρέου στο Ηράκλειο της Κρήτης, όταν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες ένα αυτοκίνητο αναποδογύρισε στη μέση του δρόμου.

Όπως αναφέρει το neakriti.gr, η 50χρονη οδηγός του οχήματος τραυματίστηκε και εγκλωβίστηκε στο εσωτερικό του. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, με τέσσερα οχήματα και δέκα πυροσβέστες, προκειμένου να την απεγκλωβίσουν.

Στη συνέχεια ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ τη παρέλαβε και τη μετέφερε στο νοσοκομείο. Εκτός από το αυτοκίνητο της 50χρονης, υλικές ζημιές και ένα σταθμευμένο όχημα.